الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

حارس جديد يظهر فى تدريبات الزمالك

بوابة الوفد الإلكترونية

 قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بتصعيد محمد عبدالفتاح، حارس مرمى مواليد 2005، للمشاركة في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب النادي، استعدادًا لبطولة كأس السوبر المصري.

 جاء ذلك وفقاً للسياسة المتبعة بتصعيد عناصر من فرق قطاع الناشئين بالنادي لاكتساب الخبرات مع الفريق الأول، بالإضافة إلى تعويض غياب محمد عواد بعد انضمامه لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لخوض مباراتي موريتانيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
 ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي، المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

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