مصطفى قمر مع نجوم الفن في حفل زفاف ابنة علاء مرسى .. صور



حرص النجم مصطفى قمر على إحياء حفل زفاف إبنة النجم علاء مرسى الذى أقيم بأحد الأماكن في منطقة أكتوبر، وتواجد قمر برفقة شقيقه حماده، وقدم مصطفى مجموعة كبيرة من اغانيه الذى تفاعل معه الحضور بالرقص منها السود عيونه ولو سألونى وغيرها .



كما حرص على حضور حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الفن منهم النجم أحمد السقا وسمية الخشاب وأحمد آدم ومحمد سامى وزوجته مى عمر وصلاح عبد الله وماجد المصرى وأحمد التهامى، كما أشعل النجم تامر حسنى ورامى صبرى الفرح بأغانيهم، وقدمت الراقصة دينا فقرة خلال حفل الزفاف، ورقص علاء مرسى مع ابنته طوال الفرح .



وأقام الفنان علاء مرسى عقد قران لابنته يوم الجمعة 24 مايو الماضى، وحرص على حضور عقد القران كل من: الفنان حماده هلال ونجله وأشرف زكى وبيومى فؤاد ومحمد محمود وعمرو عبد الجليل وأحمد الشامى وشريف باهر، وعدد كبير من الفنانين.