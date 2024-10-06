مأساة بميلانو.. إطلاق نار على شاب من شريك والدته في حادثة مروعة

وقعت جريمة مروعة في مدينة نوفاتي بالقرب من ميلانو، حيث أقدم رجل يبلغ من العمر 45 عامًا، من أصل ألباني، على إطلاق النار على ابن شريكته البالغ من العمر 18 عامًا خلال مشاجرة حادة داخل منزلهما.

الجدير بالذكر أن الشاب يتلقى العلاج في مستشفى نيجواردا، وحالته حرجة ويواجه خطرًا على حياته.

وقد أضاف المحققون أن الحادث وقع في وقت متأخر من الليل، حيث تصاعدت الخلافات بين الرجل والشاب إلى عنف مروع.

أشار شهود عيان إلى أن الشرطة، ممثلة في كارابينييري من كتيبة رهو، قامت بالقبض على الجاني حوالي الساعة الرابعة صباحًا ، ووجهت إليه تهمًا تتعلق بمحاولة القتل، وحيازة سلاح ناري غير قانوني، والاحتفاظ بمسروقات.

خلال تفتيش مكان الحادث، تم العثور على رصاصة والصحيفة المستخدمة في الجريمة، بالإضافة إلى 40 خرطوشة من نفس العيار، حيث اتضح أن السلاح قد سُرق في عام 2013 من مدينة ساسوولو (مودينا).

تستمر التحقيقات للكشف عن مزيد من التفاصيل حول هذه الحادثة المروعة التي هزت المجتمع المحلي.