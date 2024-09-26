الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المغتربون المصريون

ضبط مصريين في ميلانو بـ 3 كيلو من المخدرات

مخدرات
مخدرات

تمكنت شرطة ميلانو من إلقاء القبض على اثنين من المواطنين المصريين، أحدهما يبلغ من العمر 34 عامًا والآخر 24 عامًا، حيث يُعتبر الأخير مقيمًا بشكل غير قانوني في البلاد وذو سوابق جنائية. تم اعتقالهما بتهمة حيازة المخدرات بغرض الاتجار.

جدير بالذكر أن هذه العملية جاءت في إطار جهود الشرطة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالمخدرات في شمال ميلانو. حيث استهدفت وحدة التحقيق التابعة لمفوضية كوماتشينا أحد الشقق في منطقة عبر لاري، والتي كانت تُعتبر مكانًا محتملًا لتخزين المخدرات.

في الساعة 12:30 من ظهر يوم الأمس، رصد عناصر الشرطة الشاب البالغ من العمر 24 عامًا وهو يغادر المبنى متوجهًا إلى أحد المتاجر الصغيرة في شارع ستيلفيو، حيث كان ينتظر شخصًا ما. وبعد دقائق، خرج الشاب الآخر البالغ من العمر 34 عامًا، واتجه نحو حديقة قريبة برفقة كلبه.

أثناء عملية التفتيش، عثرت الشرطة على قطعة من الحشيش تزن 3 جرامات بحوزة الشاب الأصغر، بينما ضبطت بحوزة الآخر مجموعة مفاتيح الشقة والقبو وخلال التفتيش، تم العثور على 30 قالبًا من الحشيش، كل منها يزن 100 جرام، في حقيبة، بالإضافة إلى 15 جرامًا من نفس المادة على طاولة المطبخ، وميزان دقيق داخل درج غرفة النوم، و4,500 يورو نقدًا في حقيبة مخزنة في غرفة النوم.

تم اعتقال كلا المتهمين، وقد عُهد إلى الجارة برعاية كلب الشاب الأكبر ، هذه العملية تبرز الجهود المستمرة للسلطات في محاربة الاتجار بالمخدرات وضمان سلامة المجتمع.

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