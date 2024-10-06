بسبب عدم سداد الفاتورة وتراكم المديونية.. فصل الكهرباء عن قصر ثقافة قنا

علمت الوفد من مصدر مطلع، عن قيام شركة الكهرباء بفصل الكهرباء عن مبنى قصر ثقافة قنا، وذلك بعد تراكم المديونيات على قصر الثقافة وتوقفه عن السداد، إلى أن وصلت إلى ما يقرب من 8 مليون جنيه.

ويعد قصر ثقافة قنا واحدا من أكبر قصور الثقافة الموجودة بمحافظة قنا من حيث المبنى والأنشطة المتنوعة التى يقدمها.

من جهتها علقت الدكتورة جيهان رمزى مدير قصر ثقافة قنا، على أزمة إنقطاع الكهرباء، عن المركز فى تصريح للوفد قائلة: المشكلة فى طريقها للحل بإذن الله تعالى خلال الأيام القادمة، وأيام الإجازات فى الدولة هى ما اعاقت حل المشكلة، مضيفه ان قيمة المديونية سيجرى إرسالها لوزارة المالية تمهيدا لتسويها مع وزارة الكهرباء مع بداية أيام العمل.

وذكرت مديرة قصر الثقافة بقنا، أن تراكم المديونية لسنوات لصالح وزارة الكهرباء هو ما أدى إلى فصل الكهرباء عن قصر الثقافة بعدما وصلت قيمة المديونية إلى ما يقرب من ٨ مليون جنية.

يذكر أن قصر ثقافة قنا تم بناؤه على مساحة 1437 مترًا، وتم البدء فى إنشائه عام 1984 م، وتسلمته الهيئة العامة لقصور الثقافة عام 1997 م، وتوقف العمل به منذ عام 2016 م، ويتكون المبنى من 7 طوابق تضم بهوا رئيسيا، وقاعة للفنون التشكيلية، بالإضافة إلى مكتبة عامة تضم 12 ألف كتاب وأخرى للطفل تحتوى على 6 الآف كتاب، وقاعة تدريبات للفنون الشعبية، وأخرى قاعة للحاسب الآلى، إلى جانب قاعات أخرى للأنشطة الأدبية والأعمال الإدارية إلى جانب مسرحين، الأول يتسع 750مشاهد، وآخر صيفى بقصر ثقافة الطفل الملحق به، وتم تجهيزه وإعداده لذوى القدرات الخاصة.

بمناسبة الذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة .. محافظ قنا يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء المحافظة

وضع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء المحافظة، بمشاركه اللواء محمد عمران مدير أمن قنا، و العميد أ.ح محمد صدقي الكومي المستشار العسكري للمحافظة، و تمت قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء اللذين قدموا أراوحهم فداءا للوطن، ضمن احتفالات المحافظة بالذكرى الـ 51 لإنتصارات أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء حسام حموده السكرتير العام للمحافظة ، والنائب محمد مصطفى الجبلاوى، والنائبة نجلاء باخوم، أعضاء مجلس النواب و عدد من القيادات الأمنية والعسكرية ، وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة ورجال الدين الاسلامي والمسيحي .

بدأت مراسم الاحتفال بعزف الموسيقى العسكرية ( سلام الشهيد ) ، أعقبها قراءة الفاتحة على شهداء مصر الأطهار ، في تقليد عسكري أصيل للوفاء بشهداء الوطن، وما قدموه من تضحيات دفاعاً كرامه شعب مصر العظيم.

ومن جانبه قدم محافظ قنا أسمى آيات التهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى التاريخية المجيدة ، والتي تؤكد عظمة مصر منذ فجر التاريخ وحتى وقتنا الحاضر ، كما قدم محافظ قنا، التهنئة لقواتنا المسلحة المصريه، وأهالي محافظة قنا، وجموع الشعب المصرى، مشيرا إلى أن هذه الذكرى الغالية ستظل مصدرا للفخر والاعتزاز للأجيال المتعاقبة من المصريين.

وأشار "عبد الحليم"، إلي أن انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة تعتبر تجسيداً حياً لإصرار وعزيمة الشعب المصري وقواته المسلحة على تحدى الصعاب وتحويل الانكسار إلى نصر فى ملحمة عسكرية وشعبية ستظل عالقة فى أذهان ووجدان الأجيال القادمة وشاهدة على عزة وصلابة معدن هذا الوطن الغالى.

وأضاف محافظ قنا، أن مصر تخوض الآن معركة حقيقية من أجل التنمية و البناء ظهرت ملامحها بشتي القطاعات مع ميلاد الجمهورية الجديدة التي تسير بخطي مُتسارِعة من خلال سعي الدولة إلي إحداث تغيير جذري ونوعي في نمط الحياة اليومية للمواطنين بمختلف ربوع المحروسة من خلال تتفيذ العديد من المشروعات القومية التي يجري تنفيذها، والتي تستهدف إحداث نهضة اجتماعيّة واقتصاديّة شاملة سيتحقق من خلالها وجهاً آخر للدولة المصرية خلال السنوات القادمة يضعها في مكانتها الحقيقية، ويزيد من مكانتها الإقليمية والدولية .