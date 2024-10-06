إصابة 5 أشخاص بحالات اختناق في حريق فندق شهير بالجيزة

اندلع حريق داخل جيم بأحد الفنادق الشهيرة بالجيزة، وأسفر الحريق عن إصابة 5 أشخاص باختناق جرى تقديم الإسعافات الأولية هم والتعامل مع النيران للسيطرة عليها.

حريق فندق شهير بالجيزة

ورجحت التحريات الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي داخل الجيم، وامتدت النيرات للتلهم محتويات غرف صالاته.

تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا بنشوب حريق بأحد الفنادق الشهيرة بالقرب من ميدان الجيزة، وعلى الفور تم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المجاورات.

وفرضت القوات كردونا أمنيا لمحاصرة النيران وتمكنوا من إخماد الحريق، وتعامل رجال الإسعاف مع المصابين الـ 5 بسبب كثافة الدخان، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق التحقيقات.

وفي سياق منفصل نشب صباح اليوم، الأحد، حريق فى مكتبة بمدينة أشمون بمحافظة المنوفية، على مساحه 80 مترًا بالدور الأرضي، وتم الدفع بـ4 سيارات شرطة، وتم إخماد الحريق.

وتلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل مكتبة بمدينة أشمون دائرة المركز، وعلى الفور تم التنسيق مع عمليات الحماية المدنية والانتقال إلى مكان الحريق.

حريق هائل يلتهم 3 محلات وسيارة و12 دراجة بخارية:

في وقت سابق نشب حريق هائل في الساعات الأولى من اليوم، في 3 محلات وحظيرة مواشٍ على مساحة 200 متر، بقرية كفر فيشا التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وعلى الفور تحركت قوة أمنية بمجرد وصول البلاغ مصحوبة بـ4 سيارات من الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده لأماكن أخرى

بلاغ حريق 3 محلات في المنوفية:



تلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل محلات بقرية كفر فيشا دائرة المركز، وعلى الفور تم التنسيق مع عمليات الحماية المدنية والانتقال إلى مكان الحريق.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق في ثلاث محلات لـ3 أشقاء تعمل في إكسسوارات السيارات وميكانيكا الموتوسيكلات، بالإضافة إلى حظيرة مواشٍ، وسيطرت قوات الحماية المدنية على الموقف في وقت قياسي ومنعت امتداده لأماكن أخرى.

حريق سيارة و12 موتوسيكلًا في المنوفية:

أسفر الحريق على حرق سيارة كانت موجودة أمام أحد المحلات، و12 موتوسيكلًا كانت موجودة داخل ورشة الإصلاح، ونفوق رأس ماشية و4 رؤوس ماعز، ولم يسفر الحادث عن أي خسائر في الأرواح.

وحررت القوة الأمنية محضرًا بالواقعة، وذلك بعد إجراء المعاينة الأولية وسؤال ملاك المحلات وشهود العيان حول الحادث، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي داخل محل إكسسوارات السيارات، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الحادث.