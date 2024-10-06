محافظ البحر الأحمر يضع اكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء

احتفالاً بالذكري الـ51 لنصر أكتوبر..

قام اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم، بوضع إكليل الزهور علي النصب التذكاري للشهداء احتفالاً بالذكري ال 51 لنصر أكتوبر، يرافقه اللواء حسن عبد العزيز مدير أمن البحر الأحمر ، و العميد وائل محمد قائد قطاع البحر الأحمر العسكري .

وعزفت الفرقة الموسيقية السلام الوطني ، وسلام الشهيد ، في تقليد عسكري أصيل للوفاء بشهداء مصر ، وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات فداء لعزته ومجده ، كما قرأ جميع الحضور الفاتحة علي أرواح الشهداء .

ومن جانبه قدم المحافظ التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، وجميع أبناء الوطن بمناسبة الذكرى ال 51 لنصر اكتوبر العظيم ، كما قدم تهنئة خاصة لقوات الجيش والشرطة تقديراً لما يقدمونه من تضحيات وواجبات للحفاظ علي أمن وأمان واستقرار الوطن ، مؤكداً أن مصر تفتخر بكل جندي وكل ظابط من شهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة من أجل الوطن ، كما وجه رسالة شكر وتقدير لأسر الشهداء الذين قدموا أغلى ما يمتلكون من أبناءهم فداء لرفعة الوطن ، مؤكداً أن رجال القوات المسلحة والشرطة الأوفياء يضربون أروع الأمثلة في الفداء والتضحية وتقديم أرواحهم في الحفاظ علي أمن وأمان الوطن وحماية المواطنين .

حضر وضع إكليل الزهور كمال سليمان السكرتير العام المساعد، والمستشار العسكري للمحافظة واللواء إيهاب رأفت واللواء أحمد حامد مستشارى المحافظ لشئون المديريات والمدن، والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين بالمحافظة الساحلية.