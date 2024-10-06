العيسوي: مشروع محطة الضبعة يدل على قوة العلاقات بين مصر وروسيا

أكد أيمن العيسوي، رئيس الجالية المصرية بروسيا، أن مشروع الضبعة النووية يعد أكبر مشروع تعاون بين مصر وروسيا.

وأضاف العيسوي، أن التصميم الخاص بالمحطة من الجيل الثالث تعد أكثر محطات متقدمة فى العالم تكنولوجيا والأكثر أمانا فى العالم بفضل تكنولوجيا مصيدة قلب المفاعل وغيرها من التفاصيل فى التصميم الروسى للمحطة

ولفت العيسوي، إلى أن مشاركة الرئيسين عبد الفتاح السيسى وفلاديمير بوتين فى تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية، يأتي نتيجة للتعاون المستمر المصرى الروسى فى مجالات مختلفة، والعلاقات الطيبة التي تجمع الدولتين بفضل الرئيس السيسي.

وقد أعلن الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، بأن موقع المحطة النوية بالضبعة سيشهد اليوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024، تدشين خطوة جديدة في استكمال مشروع محطة الضبعة النووية وهي تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة.