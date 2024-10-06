صبحي كابر يفجر السبب الحقيقي وراء إجباره على بيع المطعم.. يذل من يشاء (تفاصيل)

كشف الشيف صبحي صاحب مطعم صبحي كابر عن الظروف القهرية التي أجبرته على بيع مطعمه الشهير، مشيرًا إلى أنه وقع ضحية نصب صفقة ذرة بسبب طمعه، ما تسبب في تعثره ماليًا، واضطراره لبيع المطعم.

عملية نصب وراء بيع مطعم صبحي كابر

وروى صبحي تفاصيل بيع مطعم صبحي كابر قائلًا: "استلفت 125 مليون جنيه من أجل تلك الصفقة، وبعت المحل لصاحب مطعم شهير واشتغلت مع الملاك الجدد بتوريد اللحمة وعمل فيديوهات، منوهًا بأنه باع المحل فقط وليس “براند صبحي كابر”.

صبحي كابر

وتابع: "اتذليت أوي وبقيت كومبارس في محلي عند الناس اللي بعت ليهم المطعم، ومحدش بيقولي المعلم صبحي، وصفحة المحل على فيسبوك لسه ملكي، والمزارع وبراند الاسم كله ده لسه بتاعي، اللي اتباع بس هو المحل".

سعر بيع مطعم صبحي كابر

وكشف صبحي عن سعر بيع مطعم صبحي كابر قائلًا: "أنا بعت المطعم بحوالي 150 مليون جنيه علشان أسدد الفلوس اللي عليا، وبجهز إن شاء الله عشان افتتاح المطعم الجديد وأبدأ تاني من الأول بعد الاختبار الصعب اللي اتعرضت ليه ده".

واختتم الشيف صبحي: "أنا لسه موجود وعندي كل حاجة الحمدلله، وقريب هرجع أقوى من الأول زي ما بدأت على باب الله، وأنا بطمن الناس عليا، ولكن ربنا له حكمة من اللي حصل، يذل من يشاء ويعز من يشاء".

وانتشرت في الساعات الأخيرة الماضية مزاعم عدة تفيد ببيع مطعم صبحي كابر لظروف قهرية، حسبما جاء في الإعلان الذي نشرته الصفحة الرسمية للمطعم عبر موقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك".

هل بِيعَ مطعم صبحي كابر لرجل أعمال يمتلك شركة شهيرة لتجارة السيارات؟

وبعد ساعات قليلة من تداول الخبر، زعمت مصادر عدة مقربة من الشيف صبحي صاحب المطعم إنه بالفعل تم بيع مطعم صبحي كابر لرجل أعمال يمتلك شركة شهيرة لتجارة السيارات، منذ حوالي شهر بمبلغ يقارب 150 مليون جنيه، حيث أصبح مملوكًا لشخص آخر في الوقت الحالي.

أما الشيف صبحي فلا يمتلك في المطعم شيئا سوى محل الجزارة الموجود بالطابق الأرضي، كما ليس له أي علاقة بالإدارة، والصفحة الرسمية للمطعم على موقع "فيس بوك" لا تزال تتبعه.

مدير مطعم صبحي كابر: الصفحة الرسمية للمطعم تم تهكيرها وإعلان البيع غير صحيح

في الوقت نفسه، كان مدير صبحي كابر، قد خرج عن صمته ليحسم حقيقة بيع المطعم وإغلاقه، مشيرًا إلى أن الصفحة الرسمية للمطعم تم تهكيرها من قبل مجهولين، وإعلان البيع المتداول عليها غير صحيح.

أوضح مدير صبحي كابر إن هناك مشكلة تواجه العملاء في الوقت الحالي في الخط الساخن الخاص بالمطعم فقط، وهي السر وراء انتشار شائعة بيع مطعم صبحي كابر.

أكد مدير المطعم إنهم يعملون حاليًا على إصلاح ذلك العطل، منوهًا بأن صبحي كابر لا يزال يعمل بكل طاقته ومفتوحًا دائمًا لزواره ومحبيه، كما تم وضع أرقام لطلب توصيل الطلبات للمنازل خلال الفترة الحالية ليكون بديلًا عن رقم الخط الساخن الخاص بالمطعم، وذلك لحين الانتهاء من إصلاحات العطل.

كما أشار إلى أنه لن يتم تغيير رقم الخط الساخن للمطعم وسيظل كما هو كما كان من قبل، الأمر الذي لم يتبين بسببه حتى الآن حقيقة بيع المطعم ولا يزال يثير حيرة وتساؤلات محبيه من رواد السوشيال ميديا.

صفحة مطعم صبحي كابر عبر فيسبوك: تهكير الصفحة غير صحيح وانتظروا فيديو لتوضيح الحقائق

من جانبها ردّت صفحة مطعم صبحي كابر على موقع "فيس بوك"، على أنباء تهكيرها، نافية ما جرى تداوله على بعض المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا، حيث كتبت في منشور جديد: "نظرا لما تم تداوله من بعض المواقع الإخبارية والصفحات على الفيسبوك عن تهكير الصفحة، فهذا غير صحيح بالمرة، والصفحة ملكًا للشيف صبحي كابر وحده، وانتظروا فيديو غدًا إن شاء الله لتوضيح بعض الحقائق".

صفحة صبحي كابر على فيسبوك: تم بيع المطعم لظروف قهرية

وكانت الصفحة الرسمية لمطعم صبحي كابر الشهير قد أعلنت عن بيع المطعم وأنه لم يعد مملوكًا لمؤسسه الحاج صبحي، دون الكشف عن السبب الحقيقي وراء البيع، موضحين أن البيع تم لظروف قهرية، وأن المطعم في الوقت الحالي غير تابع للحاج صبحي.

كما أشارت الصفحة الرسمية للمطعم في منشور آخر منفصل إلى أن المطعم بات مملوكًا لشركة كابر للإنتاج الزراعي والحيواني بدءًا من اليوم، والذي جاء كالآتي: "يرجى العلم بأن هذه الصفحة ملك لشركة كابر للإنتاج الزراعي والحيواني بدءًا من اليوم .. وانتظروا الحاج صبحي كابر في فيديو للحكاية كاملة قريبًا جدًا بعد عودته من السفر".

سر تسمية مطعم صبحي كابر بهذا الاسم

جدير بالذكر أن الشيف صبحي السيد عطوة صاحب مطعم صبحي كابر، من مواليد روض الفرج بمحافظة القاهرة، أسس المطعم لبيع وتقديم المأكولات البيتي، ليشتهر فيما بعد باسم صبحي كابر نسبة لابنته الكبرى "كابر" التي أنجبها بعد 20 عامًا قضاها من دون إنجاب.