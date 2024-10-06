الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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تنمية سيناء.. خطة مصرية شاملة للنهوض بأرض الفيروز

تنمية سيناء
تنمية سيناء

في ذكرى مرور 51 عاما على نصر أكتوبر المجيد 1973، عرضت قناة “القاهرة الإخبارية”، تقريرا تليفزيونيا تحت عنوان “تنمية سيناء.. خطة مصرية شاملة للنهوض بأرض الفيروز”.

وكشف التقرير آخر الإنجازات والتطورات التي تشهدها محافظة سيناء، وأن سيناء تلك الأرض المقدسة التي كانت شاهدة على الانتصارات في في أوقات الحرب، وارتوت بدماء الشهداء في حرب السادس من أكتوبر 1973، هي الآن شاهدة على التنمية الشاملة.

وبعدما استردت مصر أرضيها بدماء القوات المسلحة وتضحية الشهداء منهم، دخلت مرحلة السلام من منطق القوة لتبدأ بعدها معركة أخرى وهي معركة البناء حاملة شعار “سيناء العبور الجديد”، وانتصرت القوات المسلحة في الحرب الآن تقف ذراعا قويا للدولة لتنفيذ مخططات الإعمار والبناء في سيناء.

 

وأنفقت الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية ما يزيد 750 مليار جنيه على مشروعات التنمية في سيناء، وزاد إجمالي الاستثمار العامة الموجهة للمنطقة بنحو 10 أضعاف لتصل إلى 58 مليارا و8 مليون جنيه العام المالي 2023/2024 مقارنة بـ 5 مليارات و900 مليون جنيه عام 2013/2014».

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