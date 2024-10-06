الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

إدارة الموسيقات العسكرية تشارك في إقامة حفل لأطفال مؤسسة مستشفى سرطان 57357

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة

استمراراً للدور المجتمعى الذى تقوم به القوات المسلحة تجاه أبناء الشعب المصرى العظيم، وفى إطار الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم للمؤسسات الطبية التى تقدم خدماتها العلاجية للأطفال بالمجان، شاركت إدارة الموسيقات العسكرية فى حفل مؤسسة مستشفى 57357 والذى تم تنظيمه لرفع الروح المعنوية للأطفال ورسم البسمة على وجوههم.

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وقدمت الموسيقات العسكرية عدداً من العروض والمعزوفات الموسيقية المبهجة للأطفال والأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى وذلك للتخفيف من أعبائهم وإدخال الفرحة والبهجة على قلوبهم.  

وأعرب مسئولى المستشفى عن تقديرهم لمشاركة الموسيقات العسكرية فى الحفل ، مؤكدين أن مثل هذه المشاركات تساهم فى رفع مستويات السعادة للأطفال بما يدعم تقدم حالتهم الصحية والإستجابة بشكل أفضل للعلاج المقدم إليهم.

كما عبر الأطفال عن فرحتهم بالأجواء الإحتفالية التى قدمتها عناصر الموسيقات العسكرية خلال مشاركتهم بالحفل، مقدمين الشكر للقوات المسلحة التى تحرص على التواصل وتقديم الدعم اللا محدود لهم بما يسهم فى الشفاء خلال رحلتهم العلاجية.

 

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