حملات للهيئة التفتيشية لسلامة الغذاء على الأسواق بمختلف المحافظات

في إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات، قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 20 حملة تفتيشية موسعة على 210 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1 طن و 800 كجم حلاوة طحينية غير مطابقة للمواصفات، 400 كجم لحوم منتهية الصلاحية، 200 كجم أجبان ومخللات بها أعفان وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الإلتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية.

كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 60 محضرًا، تنوعت ما بين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 3 أطنان (دواجن، أسماك، أجبان) وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم أيضًا تفتيش وفحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، المحافظة) على 39 منشأة غذائية بنطاق مركز ومدينة كفر سعد، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

كما تم سحب عينة لبن طازج وعجين من أحد المخابز لتحليلها والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وذلك من قبل مراقب الأغذية بالشؤون الصحية في وجود عضو هيئة سلامة الغذاء، وتم ضبط 80 كجم (عجينة حوواشي، كبدة، لحم مفروم) لحدوث تغير في الخواص الطبيعية بمعرفة الطب البيطري وفي وجود عضو هيئة سلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم بالمرور على 35 منشأة غذائية، وتم توعية القائمين عليها بدور واختصاصات الهيئة وتوجيههم للتسجيل بالهيئة واستيفاء متطلبات سلامة الغذاء، وبناءً على هذا التوجيه قامت منشأة فندقية بقرية تونس السياحية ومحطة ومركز تعبئة نباتات طبية وعطرية بالتسجيل بالهيئة والبدء في استيفاء الاشتراطات اللازمة، كما أسفرت الحملات عن تحرير 7 محاضر إدارة منشأة بدون ترخيص، و 2 محضر تدني اشتراطات صحية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 23 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 109 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (ميت غمر، منية النصر، بلقاس، نبروه، بني عبيد، المنصورة)، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 538 كجم من المواد الغذائية الفاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص، وتحرير 27 محضرًا.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة بتنفيذ 16 حملة تفتيشية على 114 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (دمنهور، أبو حمص، كفر الدوار، أبو المطامير، حوش عيسى، إيتاي البارود.. وغيرها من المراكز)، وقد أسفرت تلك الحملات عن رصد كمية من عبوات مواد غذائية مختلفة الأصناف منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المواد الغذائية من قبل مفتشي هيئة سلامة الغذاء.

كما تم المرور على عدد ١٧مستشفى حكومية وخاصة بنطاق المحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة للتأكد من مدى جودة الوجبات المقدمة للمرضى داخل تلك المستشفيات.

ونفذ فرع العاشر من رمضان 4 حملات تفتيشية على 63 منشأة غذائية بمدينة العاشر من رمضان ومدينة بلبيس وأبو حماد بمحافظة الشرقية، وقد أسفرت تلك الحملات عن وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت وتم التنبيه عليها وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج بتنفيذ 3 حملات تفتيشية مشتركة مع الإدارة العامة للتموين، الطب البيطري، المحافظة وحي شرق حيث تم المرور على عدد من المطاعم والمنشآت الغذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 200 كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة بأختام مزورة، كما تم إعدام 230 كجم لحوم ومجمدات ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير عدد 4 إنذارات و15 محضرًا.

كما قام الفرع بتنفيذ 3 حملات تفتيشية على عدد 8 منشآت غذائية في نطاق مدن ومراكز المحافظة، وقد تم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 36 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 149 منشأة وذلك بنطاق مراكز (الزقازيق، ديرب نجم، بلبيس، أبو حماد، أبو كبير، ههيا، كفر صقر وغيرها من المراكز) أسفرت عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (بسكوت، ألبان، شيكولاتة، كاتشب، جبنة وغيرها من المواد الغذائية).

كما تم إعادة المرور على 24 منشأة غذائية سبق إمهالها فترة لتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التأكد والتحقق من استجابة تلك المنشآت للاشتراطات الواجب توافرها في المنشأة الغذائية.

وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء قام الفرع بإجراء تقصي حقائق فيما يخص واقعة اشتباه تسمم غذائي لعدد 9 حالات بإحدى القرى التابعة لمركز مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، حيث تم التوجه إلى الوحدة الصحية والمستشفى الخاصة بحجز الحالات ومنازل الحالات المشتبه بها، والتي تبين أنها نتجت عن تناول وجبة من الجبن القريش المصنعة منزليًا ولم يتم تصنيعها أو تداولها بأي منشأة غذائية.

وأجرى فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان 5 حملات موسعة بالتنسيق مع مباحث التموين حيث تم المرور على 13 منشأة غذائية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير محضر إعدام لمنتجات غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 16 حملة تفتيشية على 160 منشأة غذائية بنطاق مراكز (بنها، طوخ، شبين القناطر، قليوب، قها)، وأسفرت الحملات عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات الفساد، وتم إعدام هذه الكمية حسب القواعد المعمول بها.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة الوادي الجديد 5 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية الصحة والطب البيطري، مديرية التموين، مجلس المدينة) وذلك بنطاق مركز الخارجة، حيث تم المرور على 26 منشأة غذائية أسفرت عن تحرير 11 محضرًا تنوعت ما بين (محاضر شهادات صحية، محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، محضر إعدام سلع فاسدة ومجهولة المصدر) وذلك بمعرفة الجهات الرقابية الأخرى في وجود عضو الهيئة القومية لسلامة والغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.