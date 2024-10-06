العلوم الصحية: السادس من أكتوبر سيظل رمزًا للفخر والكبرياء والاعتزاز الوطني

هنأت النقابة العامة للعلوم الصحية، الشعب المصري، والرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالعيد الحادي والخمسون لانتصارات حرب أكتوبر 1973، كما هنأت الفريق أول عبدالمجيد صقر وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وجميع رجال وأبناء القوات المسلحة البواسل بالنصر العظيم، حيث سيبقى السادس من أكتوبر رمزاً للفخر والاعتزاز الوطني والكبرياء.

قال أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، على أن قوة نصر تكمن في درعا الباسل، وقوتها الصلبة، ممثلة في القوات المسلحة المصرية، وأبطالها الأوفياء وجنودها البواسل، الذين أعلوا قيم الفداء والتضحية، حفاظا على الأرض والعرض والشرف، وتحملوا المسؤولية في وقت صعب، حتى أعادوا أرض سيناء، واستعادوا الكرامة.