"سلامة الغذاء" يصدر تقريره الأسبوعي الـ 37 لعام 2024

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 37 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 28 سبتمبر – 4 أكتوبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 32 مأمورية رقابية بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 26 زيارة، وأصدرت الإدارة 343 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 304 شركة مصدرة.

كما شاركت الهيئة في الجلسة النقاشية الخاصة بمتطلبات سلامة الغذاء في الأسواق التصديرية بعنوان (تلبية المعايير والمتطلبات الدولية) وذلك خلال فعاليات مهرجان النباتات الطبية والعطرية في نسخته الثالثة في الفترة من 30 سبتمبر - 1 أكتوبر 2024 .

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3770 رسالة بنحو 200 ألف طن بزيادة بلغت 12 ألف طن عن الأسبوع الأسبق لعدد 1415 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 623 صنف من دقيق وخضروات ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 15 ألف طن، تليها الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 10 آلاف طن، ثم البصل بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 54 صنف بنحو 36 ألف طن.

وتصدرت المانجو قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 12 ألف طن، يليها الرمان بإجمالي 9 آلاف طن، ثم الفراولة بإجمالي 4 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 40 صنف بنحو 32 ألف طن.

ومثلت السودان، الصومال، فيتنام والسعودية أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 169 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 610 رسالة، يليه ميناء الاسكندرية بـ 574 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 370 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 2170 رسالة بنحو 615 ألف طن لعدد 842 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 150 صنف من قمح، فول صويا وسكر خام من 80 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر تليها أوكرانيا، البرازيل وأوروجواي.

وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 666 رسالة، يليه ميناء بور سعيد والذي احتل المركز الثاني بـ 410 رسالة، ثم ميناء مطار القاهر بإجمالي 333 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 51 منتج و8 شركات ونفذت 6 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 545 منتج جديد، وأصدرت 15 شهادة بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 39 زيارة تفتيش على مواقع تخزين القمح، و 1 زيارة لمضارب الأرز وذلك على مختلف محافظات الجمهورية.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 89 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 48 شكوى وجاري فحص 41 شكوى.

ونفذ مفتشي إدارة الشكاوى حملات على 670 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الاسماعيلية، الشرقية، أسيوط، الوادي الجديد، الغربية، الدقهلية، المنوفية، أسوان، مطروح، شمال سيناء، البحر الأحمر، كفر الشيخ، البحيرة، سوهاج والعاشر من رمضان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 48 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.

وتم تسجيل 521 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 531 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 342 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 17 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، الاسكندرية، الشرقية، الاسماعيلية، البحيرة والجيزة، وفيما يخص مخازن التغذية المدرسية، تمت معاينة 1 مخزن تغذية مدرسية (قائم بالفعل) في محافظة الشرقية.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 16 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات الدقهلية، المنوفية، البحيرة، الغربية، الاسماعلية، الفيوم والقليوبية.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 64 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، البحر الأحمر، أسوان، الأقصر، دمياط والاسماعيلية.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 32 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، البحر الحمر، الجيزة والدقهلية.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 586 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 21 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 58 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وأصدرت الإدارة 19 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

وقامت إدارة المجازر بشن حملة على بعض المجازر اليدوية في بعض أحياء محافظتي الجيزة والقليوبية وذلك لتعريف القائمين عليها باشتراطات سلامة الغذاء.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 10 مأموريات رقابية في محافظات القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الشرقية والجيزة، كما تم تسجيل 2 منشأة خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 8 زيارات رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية.