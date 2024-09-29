حملات الهيئة القومية لسلامة الغذاء التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات

في إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 34 حملة تفتيشية موسعة على 250 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1طن و 600 كجم مقرمشات وسناكس منتهي الصلاحية، 2 طن أجبان منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الإلتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية.

كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 90 محضرًا، تنوعت ما بين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 5 أطنان (عطارة، أسماك، مخبوزات) وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم أيضًا تفتيش وفحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح، إدارة قوات الأمن، الإدارة العامة للأمن المركزي بالمحافظة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 7 حملات تفتيشية مشتركة مع (نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، المحافظة) على 50 منشأة غذائية بنطاق مركز ومدينة (كفر سعد، رأس البر، عزبة البرج، ميت أبو غالب، فاراسكور، دمياط، الزرقا).

وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 24 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 123 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (السنبلاوين، بلقاس، دكرنس، تمى الأمديد، طلخا، سندوب، ميت غمر، بني عبيد، المنصورة)، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية الفاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص، وتحرير 21 محضرًا (عدم وجود شهادات صحية، تحفظ، عدم توافر اشتراطات صحية، عدم الإعلان عن الأسعار)، كما تم التحفظ على 1 طن (لحم مفروم، دجاج متبل، عصائر معلبة، حلوى ملونة) وذلك بمعرفة جهاز حماية المستهلك، التموين والصحة في وجود عضو الهيئة القومية لسلامة والغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة بتنفيذ 26 حملة تفتيشية على 194 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (دمنهور، أبو حمص، كفر الدوار، أبو المطامير، حوش عيسى، إيتاي البارود.. وغيرها من المراكز)، وقد أسفرت تلك الحملات عن رصد كمية من عبوات مواد غذائية مختلفة الأصناف منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المواد الغذائية من قبل مفتشي هيئة سلامة الغذاء.

ونفذ فرع العاشر من رمضان 4 حملات تفتيشية على 43 منشأة غذائية بمدينة العاشر من رمضان وم\ينة بلبيس والصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط وإعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (كيك، شوكولاتة، صلصة، توابل)، ووجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت وتم التنبيه عليها وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية بتنفيذ 19 حملة تفتيشية على 70 منشأة غذائية ببعض مدن ومراكز وقرى المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، تلا، قويسنا، أشمون، منوف، الشهداء، السادات، الباجور)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المنتجات الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إعدام جميع تلك المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 26 حملة تفتيشية على 53 منشأة غذائية بنطاق مراكز (بنها، طوخ، شبين القناطر، قليوب، قها)، وأسفرت الحملات عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات الفساد، وتمت عملية الإعدام في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة الوادي الجديد 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية الصحة والطب البيطري، مديرية التموين، مباحث التموين، مجلس المدينة) وذلك بنطاق مركزي الخارجة والدخيلة، حيث تم المرور على 37 منشأة غذائية أسفرت عن ضبط كمية من الأسماك الفاسدة في أحد المطاعم، إعدام كمية من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي (زيوت بأحد المطاعم)، تحرير 31 محضرًا تنوعت ما بين (محاضر شهادات صحيهة، محاضر اشتراطات صحية، محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، محضر سلع فاسدة ومجهولة المصدر) وذلك بمعرفة الجهات الرقابية الأخرى في وجود عضو الهيئة القومية لسلامة والغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.