تفاصيل ضبط مسجل خطر يزور المحررات الرسمية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على مسجل خطر، لقيامه بتزوير المحررات الرسمية متخذاً من مسكنه بمنطقة عين شمس مكاناً لمزاولة نشاطه غير المشروع، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) بتزوير المحررات الرسمية متخذاً من مسكنه مكاناً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (مجموعة من التوكيلات الرسمية فارغة – خاتم شعار الجمهورية مقلد – هاتف محمول – مبلغ مالى – جهاز كمبيوتر بمشتملاته – طباعة) وإعترف بقيامه بتزوير المحررات الرسمية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.