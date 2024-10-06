السر بصالة الجيم.. السيطرة على حريق بفندق الفور سيزون

شب حريق داخل فندق الفورسيزون، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الفندق للسيطرة على النيران وتقليل الخسائر.

تلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة باندلاع حريق داخل فندق الفور سيزون بشارع مراد، نطاق قسم شرطة الجيزة.

على الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداده داخل الفندق، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق بصالة الجيم الكائنة بالطابق الثالث بالفندق.

ونجحت قوات الحماية المدنية في محاصرة ألسنة اللهب، وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية، وأجرى القوات عمليات التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى.