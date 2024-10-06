برلمانية: سيناء نموذج لإرادة وصمود الشعب المصري 

أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن مع حلول الذكرى ال 51 على ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، التي تأتي كل عام لتذكرنا بعظمة وبسالة جنودنا في المؤسسة العسكرية، وصمودهم وشجاعتهم في هزيمة قوات الجيش الإسرائيلي واستعادة أرض سيناء من يد الكيان المحتل، في معركة عسكرية سطرها التاريخ، وتكشف عن إرادة الشعب المصري ووحدته، في وقت عصيب لا ينسى في تاريخ مصر، مشيرة إلى أن أرض الفيروز ما زالت على أولوية القيادة السياسية، ولم تغب عن دائرة التنمية، لتتحول من أرض المعارك لأرض العمران والبناء.

وأضافت "هلالي"، أن ذكرى السادس من أكتوبر هذا العام تأتي بالتزامن مع فترة دقيقة للغاية، في ظل توترات سياسية وصراعات بالمنطقة، تحيط بالوطن من كل الاتجاهات، الأمر الذي يعيد للأذهان أمجاد الجيش المصري وقدراته العسكرية، ليعطي رسالة هامة عن عقلية الجندي المصري وصموده أمام كل عدو، مؤكدة أن تلك التحديات بالمنطقة خاصة بعد مرور عام على حرب غزة، تجعل حماية الأمن القومي المصري على طاولة الأولويات، في ظل حالة الاستقطاب والاشتباكات الراهنة التي تلقي بظلالها على الوطن، تستلزم وحدة شعبه ومساندته للقيادة السياسية والمؤسسة العسكرية أمام كافة المؤمرات التي تناول من الوطن.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية لن تتوقف عند استرداد أرض سيناء، بل نفذت أكبر مشروع تنمية على هذه البقعة الغالية، على مدار السنوات الماضية، فقد حققت نهضة زراعية من خلال تنفيذ التوسع الأفقي واستصلاح المناطق الصحراوية للزراعة وذلك لتعظيم الاستفادة من الأراضي والمياه، فضلا عن التنمية الصناعية التي بدأت منذ 2015، وما زالت مستمرة وتتمثل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تم تضم أربع مناطق صناعية، وهي تعد واحدة من أفضل التجمعات المنتجة للهيدروجين الأخضر، وقد ساهمت هذه المنطقة الجديدة في تحقيق إيرادات بلغت 8.3 مليار جنيه عام 2023/2024، مقابل 2.8 مليار جنيه عام 2016/2017.

وأوضحت الدكتورة دينا هلالي، أن الدولة حققت طفرة استثمارية وصناعية في سيناء ومدن القناة، حيث بلغ حجم الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ المشروعات نحو 530.5 مليار جنيه منذ 2014/ 2015 حتى 2024/ 2025، كما تم افتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين بتكلفة 212.7 مليون جنيه لخدمة 7.9 ألف شركة، لافتة إلى أن تدشين البنية التحتية كانت كلمة السر في تحقيق النمو في حجم الاستثمارات بسيناء، فقد تم تنفيذ مشروعات للطرق والأنفاق والكباري العائمة، بطول 5000 كم من الطرق والأنفاق، كما تم إنشاء 7 كباري عائمة للعبور أعلى الممر الملاحي للقناة بتكلفة 990 مليون جنيه، و5 أنفاق أسفل القناة لربط سيناء بمدن القناة بتكلفة 35 مليار جنيه، وهو ما نجح في جعل أرض الفيروز واحدة من أهم المناطق الاستثمارية.



