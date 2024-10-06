محافظ المنوفية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري

احتفالًا بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر..

تقدم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، صباح اليوم، مسيرة شبابية حاملين أعلام جمهورية مصر العربية ومرددين هتافات تحيا مصر، انطلقت من أمام مقر ديوان عام المحافظة لوضع اكليلاً من الزهور على النصب التذكاري لشهداء حرب أكتوبر 1973 بمدينة شبين الكوم احتفالا بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، رافقه اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، والمستشار العسكري.

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، وهناء عقيلة رئيس حي غرب والدكتور سمير كرم وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد سلامة وكيل الرياضة والاستاذ حسن بدر وكيل الشباب، لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة .



وقدم محافظ المنوفية، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكافة القيادات التنفيذية والأمنية وجموع أهالي وأبناء شعب المنوفية بمناسبة تلك الذكرى العظيمة والتي تؤكد عظمة مصر وقيمتها عبر عصور التاريخ وحتى وقتنا الحاضر لما تشهده الدولة المصرية الحديثة من نهضة تنموية شاملة في شتى القطاعات للارتقاء بحياة المواطن المصري .



وبدأت مراسم الاحتفال بعزف الموسيقى العسكرية للسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وسلام الشهيد، وقام محافظ المنوفية ومرافقوه بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الواجب الوطني من أبناء مصر المخلصين و الذين ضحوا بأغلى ما يمتلكون فداءً للوطن وتحقيقاً لرفعته وصوناً لكرامته .



وخلال الاحتفال بعث محافظ المنوفية رسالة شكر وتقدير لأسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الذكية لتحيا مصر في عزة وكرامة ، مثمناً الدور البطولي والتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل في حماية مصر وشعبها ، داعيا المولى عز وجل بأن يحفظ مصرنا الغالية وتظل قواتنا المسلحة حصناً منيعاً وصرحاً شامخاً يجسد العزة والقوة والكرامة ، هذا وقد قاما محافظ المنوفية ومدير الأمن بزيارة مقر مكتب المستشار العسكري لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة .