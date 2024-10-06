أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق الجملة اليوم

تشهد أسعار الخضراوات والفاكهة، صباح اليوم الأحد، استقرارا ملحوظًا في أسواق الجملة، وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، متوسط الأسعار بالجملة.

أسعار الخضراوات في أسواق الجملة

متوسط سعر الطماطم:- من 7 لـ 15 جنيها.

متوسط سعر البطاطس:- 10 لـ 18 جنيها.

متوسط سعر البصل الأحمر:- 8 لـ 11 جنيها.

متوسط سعر الكوسة:- 8 لـ 12 جنيها.

متوسط سعر الباذنجان البلدي:- 3 لـ 7 جنيهات.

متوسط سعر الفلفل الرومي البلدي:- 12 لـ 15 جنيها.

متوسط سعر الفلفل الحامي البلدي:- 7 لـ10 جنيهات.

متوسط سعر الملوخية:- 4 لـ 5 جنيهات.

متوسط سعر الخيار البلدي:- 6 لـ 9 جنيها.

متوسط سعر البامية:- 50 لـ 60 جنيها.

متوسط سعر الثوم:- 55 لـ 85 جنيها.

متوسط سعر الزيتون التفاحي:- 60 لـ 70 جنيها.

أسعار الفاكهة في أسواق الجملة

متوسط أسعار الليمون البلدي:- 4 لـ 8 جنيهات.

متوسط أسعار عنب رومي أحمر:- 25 لـ 35 جنيها.

متوسط أسعار التفاح الأمريكي:- 50 لـ 100 جنيها.

متوسط أسعار الكنتالوب:- 8 لـ 18 جنيها.

متوسط أسعار المانجو الفص:- 40 لـ 90 جنيها.

متوسط أسعار الجوافة:- 6 لـ 12 جنيها.

متوسط أسعار الكمثرى الثلاجة:- 20 لـ 50 جنيها.