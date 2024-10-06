صحة الدقهلية: 4 مليون خدمة قدمتها منشآت الرعاية الطبية

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تقديم 4 ملايين و290 ألف و480 خدمة طبية من خلال حملة "100 يوم صحة" منذ إطلاق النسخة الثانية، فى الأول من أغسطس ، وحتى مساء السبت 5 أكتوبر .

وأضاف وكيل الوزارة، أن حملة "100 يوم صحة" استقبلت من خلال منشآت الرعاية الأولية نحو مليونين و845 ألف و480 خدمة طبية فيما بلغ عدد الخدمات بقطاع الطب العلاجى نحو مليوناً و450 ألفاً .



بدوره أوضح الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى ومنسق المبادرات الرئاسية، أن منشآت الرعاية الأوليةاستقبلت نحو مليون و 658 الفاً بالعيادات الخارجية و 40 ألفاً بالطوارىء علاوة 80ألفاً بعيادات الأسنان، لافتًا إلى أنه تم فحص 315 ألف مواطن ضمن المبادرة الرئاسية للاعتلال الكلوى ، ونحو 257 الف مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام و16 ألفاً بمبادرة المقبلين على الزواج بالإضافة إلى 19 ألفاُ بمبادرة كبار السن و8000ضمن" قلبك أمانة".

وتابع أنه فيما يخص صحة المرأة ققد جرى فحص 289 ألف سيدة ومايناهز 2500 ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين علاوة على 16ألف مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن مشكلات ضعف السمع لحديثي الولادة .

وفى السياق ذاته كشف الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى أنه حملة "100 يوم صحة" " استقبلت من خلال قطاع الرعاية العلاجية، نحو 475 الفاً بالعيادات الخارجية ونحو 120 ألفاً بالطوارىء علاوة 15 ألفاً بالحضانات ورعايات الأطفال .

كما أشار وكيل الطب العلاجى أن الحملة قدمت 35 ألف خدمة بأقسام الداخلى ومايزيد عن 25ألفاً بالأسنان ونحو11 ألفاً بالرعاية إلى جانب إجراء 75 ألف جلسة غسيل كلوى و130 ألف تحليل و60 ألف حالة أشعة

وفيما يتعلق بمبادرة الكشف المبكر عن الأورام ,أوضح البيلى أنه تم استقبال 9الالاف و328 حالة مشيراً إلى ان مبادرة الكشف المبكر عن الأورام انطلقت بمحافظة الدقهلية منتصف أغسطس الماضى بمستشفيات أجا وبلقاس إلى جانب المعمل المشترك.