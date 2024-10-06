مصرع 3 عناصر إجرامية شديدي الخطورة بقنا

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام بؤرة إجرامية تضم(3 عناصر إجرامية شديدي الخطورة –سبق إتهامهم في عدد من القضايا أبرزها "قتل –سلاح - سرقة بالإكراه".

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ومطلوب ضبطهم والتنفيذ عليه حكم بالسجن والسجن المؤبد في جنايات "قتل - سرقة بالإكراه") بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا.. وحال إستشعارهم بالقوات بادروابإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مصرعهم، وعُثر بحوزتهمعلى (2,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش

3 بنادق آلية –5 فرد محلى وعدد من الطلقات).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمحكوم عليهم.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.