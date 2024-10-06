الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية يفتتح معرضا للخط العربي

افتتح الأستاذ الدكتور سامي الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية معرض الخط العربي والذي أقامته الجمعية العربية للفنون والحضارة الإسلامية مساء أمس بمكتبة القاهرة الكبري.

وحضرالافتتاح الأستاذ الدكتور محمد زينهم رئيس الجمعية ولفيف من أساتذة الفنون الجميلة والتطبيقية والإعلاميين.

وقد ألقى الأمين العام كلمة أعرب فيها عن تقديره للفنانين المشاركين بأعمالهم في المعرض والتي عكست جماليات وفنون الخط العربي،وقال معاليه :إن الخط العربي كان العماد الرئيس لنقل وحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة منذ ظهور الإسلام وحتى اليوم ،مضيفا أن الإسلام قد اهتم بالعلم ولا غرو في ذلك حيث نزلت أول آية تحض على تعلم القراءة،.

وأشار إلى مدى حرص و اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الصبية أصول الكتابة والقراءة في المدينةالمنورة.

كما استعرض الشريف في كلمته تطور الاهتمام بالخط العربي عبر العصور الإسلامية المتعاقبة حتى وصل إلى ما نراه اليوم من دقة وبراعة يعتز بهما كل مسلم عربي ؛ لأن الخط العربي جزء من الهوية والحضارة الإسلامية يميزها عن غيرها من الحضارات .

وقال :إن من يحرص على تعلم الخط العربي وتعليمه للأجيال الناشئة إنما يقوم بعمل عظيم يثاب عليه ويؤجر. وفي ختام كلمته هنأ معالي الأمين العام المشاركين من الأساتذة والفنانين على تميز أعمالهم المعروضة ،متمنيا لهم دوام التفوق والسداد .