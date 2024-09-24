الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية يستقبل وفدا هنديا

استقبل الدكتور سامي الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية صباح اليوم وفدا من تنسيقية الكليات الإسلامية بالهند برئاسة الدكتور عبد الجليل الوافي الأزهري عميد حرم الوافي الجامعي، والسيد الحافظ عبد الشكور المدير المالي للتنسيقية، والسيد محمد عبد السلام مدير مدارس (FOCUS)، والأستاذ محمد ألطاف الوافي الباحث بجامعة الأزهر.

وتناول اللقاء سبل التعاون بين الرابطة وتنسيقية الكليات الإسلامية بالهند والإعداد للمشاركة في الملتقى العربي الهندي الذي سيعقد مطلع العام القادم بإذن الله، وذلك بالتعاون مع جامعة دار الهدى الإسلامية بالهند ، وجامعة كاليكوت الحكومية بالهند، وبمشاركة العديد من الجامعات ومركز البحث العربية والهندية.

وقد أثنى الوفد الهندي على الجهود التي تبذلها رابطة الجامعات الإسلامية للنهوض بمستوى الدراسات الشرعية في الجامعات الأعضاء وما تقدمه من دعم للجامعات الهندية .

بينما أعرب الأمين العام عن تقديره البالغ لتنسيقية الكليات الإسلامية بقيادة فضيلة الشيخ أ.د عبد الحكيم الفيضي، مثمنا دورها التنويري واهتمامها بإعداد طلابها ليكونوا سواعد في النهضة التعليمية بمجتمعاتهم، فضلا عن حرصها الشديد على تعليم اللغة العربية، خاصة وأن قضية النهوض باللغة العربية تأتي على رأس أولويات عمل الرابطة وأهدافها.

وفي نهاية اللقاء أكد معالي الأمين العام على دعم الرابطة لتنسيقية الكليات الإسلامية بالهند، واستعدادها لتقديم المزيد من التعاون والمشاركات العلمية.