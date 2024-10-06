الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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السيسي يوجه تحية احترام لروح الشهيد محمد أنور السادات: بطل استرداد الكرامة والأرض

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي تحية احترام وتقدير متجددة إلى روح البطل الشهيد الرئيس محمد أنور السادات، مؤكدًا أنه بطل استرداد الكرامة والأرض بالحرب والسلام بالشجاعة والرؤية الإستراتيجية.

 

 وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيد، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”: "نقول لروح الرئيس الراحل محمد أنور السادات: إن ما وهبت حياتك من أجله، لن يضيع هدرًا أو هباءً، بل وضع الأساس الراسخ، الذي نبنى عليه، ليبقى الوطن شامخًا والشعب آمنًا، يحيا مرفوع الرأس على أرضه، لا ينقص منها شبر، ولن ينقص بإذن الله، وهذا وعدنا وعهدنا لشعبنا العظيم".

 

 وتابع: “سلامة هذا الوطن، ما كان لها أن تتحقق، في مواجهة تلك التحديات التي مررنا بها، على مدار السنوات الماضية لولا صمود هذا الشعب الأمين ووحدته، فتضحيات أبناء هذا الوطن هي نهر عطاء مستمر على مدار التاريخ، وإن اختلفت صورها، وستظل مصر بوحدة شعبها أكبر من جميع التحديات والصعاب وسيستمر تقدمها للأمام محفوظًا بنصر الله ورعايته وإرادة وعزيمة أبناء هذا الشعب الكريم.. كل عام وأنتم بخير، ودائمًا وأبدًا.. وبالله العظيم، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر”.

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