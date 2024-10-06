السيسي: شهر أكتوبر يأتي حاملًا معه نسائم الانتصار والمجد

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن شهر أكتوبر من كل عام يأتي حاملًا معه نسائم الانتصار والمجد، مشددًا على أن هذه الأيام التي نستحضر فيها دروس النصر، ونحتفي بالأبطال والشهداء، ونحيى ذكرى انتصارات أكتوبر العظيمة، مضيفًا: “التي تتزامن مع احتفالنا بتخريج دفعات جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية لينضموا إلى ساحات الشرف والبطولة، مدافعين عن أمن مصر وسلامة شعبها، بعد أن تم إعدادهم، وفقًا لأفضل وأرقى المستويات العسكرية والعلمية”.

ذكرى حرب أكتوبر:

تابع الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيد، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”: “في مثل هذه الأيام منذ واحد وخمسين عامًا حققت مصر نصرًا سيبقى خالدًا في ذاكرة هذا الوطن وعلى صفحات تاريخه المجيد انتصارًا".

وأكد، أن هذا اليوم ذكرى نصر أكتوبر يذكر الجميع دائمًا بأن هذا الوطن بتلاحم شعبه وقيادته وجيشه قادر على فعل المستحيل مهما عظم.