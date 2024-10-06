خبير استراتيجي: المنطقة تتجه نحو حرب شاملة بين إيران وإسرائيل

كشف الدكتور مختار غباشي، نائب المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن ملامح الشرق الأوسط الجديد الذي تسعى قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى تشكيله.

وأشار مختار الغباشي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، إلى أن الحديث عن وقف إطلاق النار أو التوصل إلى هدنة أصبح أمرًا صعبًا في الوقت الراهن، حيث تسعى القوات الإسرائيلية لاستهداف جميع عناصر المقاومة في فلسطين ولبنان.

كما أفاد بأن هناك أنباء تشير إلى مقتل هاشم صفي الدين، خليفة حسن نصر الله، الذي كان مرشحًا لتولي الأمانة العامة لحزب الله، ما يعني أن إبراهيم أمين سيتولى هذا المنصب.

وأضاف أن الضغوط العسكرية التي تمارسها إسرائيل في الضاحية الجنوبية بلبنان لن تؤدي إلى القضاء على حزب الله، الذي سيحتفظ بحق الرد بعد استهداف قادته.

وأوضح غباشي أن هناك توقعات باندلاع حرب إقليمية بين إيران وإسرائيل، ولكن من المحتمل أن تسبق هذه الحرب مجموعة من العمليات العسكرية القوية بين الجانبين.