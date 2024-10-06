الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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السيسي: روح أكتوبر ليست شعارات إنشائية تقال.. تظهر جلية عند الشدائد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن روح أكتوبر ليست شعارات إنشائية تقال بل هي كامنة في جوهر هذا الشعب ومعدنـه الأصيـل، مؤكدًا أن روح أكتوبر تظهر جلية عند الشدائد، معبرة عن قوة الحق، وعزة النفس، وصلابة الإرادة.

 

 وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة ذكري حرب أكتوبر المجيد، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”،: “يسجل التاريخ بكلمات من نور أن مصر عزيزة بأبنائها، قوية بمؤسساتها، شامخة بقواتها المسلحة، وفخورة بتضحيات أبنائها”، موضحًا أن ما حققته مصر في حرب أكتوبر المجيدة سيظل أبد الدهر، شاهدًا على قوة إرادة الشعب المصري وكفاءة قواته المسلحة.

 

 وتابع: “نصر أكتوبر شاهد على قدرة المصريين على التخطيط الدقيق والتنفيذ المحكم”.

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