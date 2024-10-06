غارة جوية إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

ذكرت وسائل إعلام عربية أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت ، هذا الهجوم يأتي في ظل التصعيد العسكري المستمر بين إسرائيل والمقاومة اللبنانية، حيث تشهد المنطقة توترات متزايدة منذ أسابيع.





وأفادت التقارير الأولية بأن الغارة استهدفت مواقع يُشتبه بأنها تابعة لحزب الله، دون أن ترد تفاصيل دقيقة حول حجم الخسائر. ويأتي هذا التصعيد بعد أيام من الضربات الإسرائيلية المكثفة في جنوب لبنان والمناطق الحدودية، والتي تُعتبر امتداداً للعمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في المنطقة.





يأتي هذا الهجوم في إطار استراتيجية إسرائيلية أوسع لردع حزب الله وإضعافه، حيث يزداد التوتر بعد الهجمات الإسرائيلية السابقة على مواقع في سوريا ولبنان، كما سبق وأشرنا إلى قصف مواقع في سوريا ولبنان كانت تستهدف قدرات حزب الله العسكرية.





وفي السياق ذاته، كانت المقاومة اللبنانية قد أكدت في وقت سابق استعدادها الكامل للرد على أي اعتداءات إسرائيلية، مشددة على أن أي هجوم إسرائيلي لن يمر دون رد.

الجيش الإسرائيلي يعلن استكمال تطويق منطقة جباليا في غزة بعد نقل قوات من رفح





أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته استكملت عملية تطويق منطقة جباليا في قطاع غزة، بعد أن أنهت الفرقة 162 مهمتها في منطقة رفح ونُقلت إلى جباليا لتعزيز السيطرة هناك. يأتي هذا التحرك في إطار العمليات العسكرية المتواصلة في القطاع، وسط تصعيد مستمر بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية.





تزامن هذا التطور مع تصريحات الإدارة الإسرائيلية بشأن استعدادها للرد على إيران بعد الاتهامات الموجهة ضدها بدعم الفصائل المسلحة في غزة، بما في ذلك الدعم المادي والعسكري لحركة حماس. هذه التحركات تأتي ضمن استراتيجية إسرائيلية لاحتواء الموقف في غزة، بينما تتصاعد المخاوف من توسيع دائرة الصراع في المنطقة.





وكانت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكدت سابقًا أن إسرائيل سترد بقوة على أي تهديد إيراني، مشددًا على أهمية استهداف كل الأطراف الداعمة للهجمات ضد إسرائيل، سواء كان ذلك من غزة أو من مناطق أخرى في الشرق الأوسط.





وتستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية في مختلف مناطق القطاع، بما في ذلك غارات جوية تستهدف منشآت عسكرية وأنفاق تابعة لحركة حماس والجهاد الإسلامي، في إطار حملة أوسع لشل قدرات الفصائل المسلحة ووقف إطلاق الصواريخ باتجاه المدن الإسرائيلية.





الخطوة تأتي أيضًا في سياق الضغوط الدولية على إسرائيل لإيجاد حلول سياسية ودبلوماسية للصراع، وسط محاولات لتهدئة الموقف مع إيران لتفادي توسيع دائرة النزاع إلى مواجهات إقليمية أوسع قد تشمل حزب الله في لبنان ووكلاء آخرين مدعومين من طهران.