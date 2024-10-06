استثمار واعد.. دور البطاطس في الاقتصاد القومي لمصر وهولندا

تعتبر البطاطس من المحاصيل الغذائية الأساسية على مستوى العالم، حيث تُستخدم في العديد من المنتجات الغذائية والصناعية في بعض الدول.

تُعد البطاطس مصدرًا مهمًا للمغذيات والألياف، وهي المحصول الغذائي الرابع عالميًا بعد القمح والذرة والأرز، وكما تحتل المرتبة الأولى بين المحاصيل التصديرية في مصر على مستوى الخضروات، والثانية بعد الموالح في المحاصيل البستانية.

تقاوي العروتين الشتوية

وأوضح الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن البطاطس تُزرع في مصر على ثلاث عروات: الصيفية والشتوية والنيلية.

يُنتج 70% من تقاوي العروتين الشتوية والنيلية محليًا، بينما يتم استيراد حوالي 110 إلى 120 ألف طن لتغطية العروة الصيفية، التي تمثل 30% من إجمالي المساحة المزروعة.

وأضاف أن مصر تستورد تقاوي البطاطس من أربع دول، حيث تتراوح الكمية المستوردة سنويًا بين 130 إلى 170 ألف طن، وتكون هولندا هي المصدر الرئيسي، تليها الدنمارك وفرنسا وإسكتلندا، مع كميات قليلة من ألمانيا ولوكسمبرج، و لكل دولة هيئة مختصة لفحص واعتماد التقاوي.

وتُعتبر البطاطس محصولًا مهمًا في هولندا، التي تُزرع فيها حوالي 150,000 هكتار (370 ألف فدان)، بينما تزرع مصر أكثر من 400 ألف فدان، بما في ذلك 35,000 إلى 38,000 هكتار (85-100 ألف فدان) مخصصة لتقاوي البطاطس.

تقوم هولندا بتوفير تقاوي البطاطس للعديد من دول العالم، حيث تركز على الأبحاث ومراقبة الجودة، وتعمل على تطوير مجموعة متنوعة من الأصناف المتميزة. ينتج حوالي 1500 مزارع معتمد نحو مليون طن من التقاوي سنويًا، تتنوع بين 300 صنف معتمد.

تتولى هيئة خدمات فحص واعتماد التقاوي الزراعية الهولندية (NAK) مسؤولية فحص وتقييم واعتماد التقاوي الهولندية ثلاث مرات خلال الموسم، بدءًا من مايو، للتحقق من نقاء الأصناف ومدى جودة المدخلات المستخدمة، بالإضافة إلى فحص الأمراض والآفات.