مبطلات الصلاة لتجنبها في صلاتك

ثمّة جملةٌ من الأعمال تناولها الفقهاء، إن هي بدرت من المصلّي بطلت صلاته، وهي كما يلي:

الحدث، إذ إنّ وقوع الحدث في الصلاة يُبطلها، وعلى المصلّي حينها إعادة الصلاة، بدليل قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (لا تُقْبَلُ صَلاةٌ بغيرِ طُهُورٍ).

أركان الصلاة

التوجّه لغير القبلة، حيث تفسد صلاة من تحوّل لغير القبلة عمداً دون عذرٍ، كما أجمع على ذلك العلماء.

ترك ركنٍ من أركان الصلاة، حيث تبطُل الصلاة بترك ركنٍ من أركانها قصداً، استدلالاً بحديث المسيء لصلاته؛ إذ جعل الرسول -عليه الصلاة والسلام- ترك بعض الأركان من الصلاة كانعدامها، كما نقل الإمام النووي الإجماع على ذلك.

كما ان الكلام من المبطلات، فتبطل الصلاة بالكلام الصادر من المصلّي عمداً، إن كان عالماً بحُرمة الكلام فيها، وإن كان الكلام لغير مصلحة الصلاة، أو مصلحة مسلمٍ؛ كإنقاذه من ضررٍ ما، والدليل في ذلك قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّ هذِه الصَّلَاةَ لا يَصْلُحُ فِيهَا شيءٌ مِن كَلَامِ النَّاسِ، إنَّما هو التَّسْبِيحُ والتَّكْبِيرُ وقِرَاءَةُ القُرْآنِ).

الضحك والقهقهة، وأجمع العلماء على فساد الصلاة بسبب الضحك والقهقهة.

الحركة كثيراً دون ضرورةٍ، حيث تبطل صلاة المصلي المتعمّد للحركة الكثيرة بلا عذرٍ.

مشي المصلّي الكثير خلال صلاته يُبطلها.

كما تبطل صلاة من أكل أو شرب عمداً في صلاته