اللهم يسر لنا كل عسير .. دعاء بداية العام الدراسي الجديد

دعاء بداية العام الدراسي الجديد من أكثر مايبحث عنه الطلاب عبر محركات البحث تزمنا مع بداية العام الدراسي الجديد، حيث تزداد طموحات الطلاب وآمالهم في تحقيق النجاح والتفوق، فيسعى الجميع، سواء الطلاب أو أولياء الأمور، إلى الاستعانة بالدعاء والتضرع لله لكي ينالوا التوفيق في رحلتهم التعليمية، فالدعاء يبعث في النفس الطمأنينة ويعزز الثقة في مواجهة التحديات الدراسية.

دعاء بداية العام الدراسي الجديد الدعاء هو الوسيلة التي تجلب الطمأنينة والقوة في مواجهة تحديات الدراسية واليكم مجموعة متنوعة من دعاء بداية العام الدراسي الجديد: دعاء بداية العام الدراسي الجديد للطلاب اللهم يا جامع الناس إلى يوم لا ريب فيه اجمع لي بين العلم النافع والعمل الصالح. اللهم افتح لي أبواب العلم والمعرفة، وبارك لي في علمي، واجعله نورًا يضيء لي ظلمات الجهل.

اللهم ارزقني فهما واسعا وحفظا قويا، وسهل علي حفظ الدروس وفهمها. اللهم اجعلني من الناجحين المتفوقين، وارزقني التوفيق في دراستي. اللهم قني شر الشيطان الرجيم، واهدني لما فيه الخير. دعاء بداية العام الدراسي الجديد للوالدين اللهم وفق أبنائي لخير الدنيا والآخرة، واجعلهم من الصالحين. اللهم استر عليهم بعينك التي لا تنام، وحفظهم من كل سوء.

اللهم ارزقهم العلم النافع والعمل الصالح، وبارك لهم في أعمارهم. اللهم حبب إليهم الدراسة والتفوق، واجعلها من أولوياتهم. دعاء بداية العام الدراسي الجديد 2024 اللهم يا رب العالمين، وفقنا جميعًا في هذا العام الدراسي، واجعلنا من الناجحين المتفوقين. اللهم ارزقنا العلم النافع، والعمل الصالح، والذرية الصالحة. اللهم بارك لنا في هذا العام الدراسي، واجعله عام خير وبركة.

اللهم يسّر لنا كل عسير، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلًا. اللهم إنّي أسألك علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا. اللهم اجعل هذا العام الدراسي الجديد بدايةً لكل خير. اللهم ارزقني العقل الرشيد، والرأي السديد، ووسع مداركي.



