محمد رمضان يشعل ملف الصفقات في الأهلي

أشعل محمد رمضان المدير الرياضي الجديد بالنادي الأهلي ملف الصفقات مجدداً بعدما أعلن عن حاجة الفريق لضم 3 صفقات قبل غلق باب القيد المحلي.

ورغم أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أغلق الباب أمام ضم لاعبين من الدوري المصري إلا أن رمضان أكد حاجة الفريق للتعاقد مع صفقات جديدة وهو ما ينذر بصدام بين الثنائي في المرحلة القادمة.

في المقابل، يحسم كولر ملف المباريات الودية التي يخوضها الفريق الأحمر خلال الفترة القادمة.

ويعود الفريق لخوض تدريباته اليوم السبت استعداداً للسفر للإمارات يوم 18 أكتوبر الجاري لخوض منافسات كأس السوبر المحلي ومواجهة سيراميكا كليوباترا المقررة يوم 20 من الشهر الحالي.

ويدرس الجهاز الفني لـ الأهلي فكرة إقامة معسكر تدريبي خلال الأيام القادمة في ظل غياب 6 لاعبين فقط للانضمام لمعسكرات منتخبات بلادهم وهم وسام أبو علي ومحمد الشناوي ومصطفى شوبير وأحمد نبيل "كوكا" ورامي ربيعة ومروان عطية.

الخطيب يترقب التحقيقات في تصريحات قندوسي

في المقابل ، يترقب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي التحقيقات الرسمية في التصريحات التي أدلى بها أحمد قندوسي لاعب الفريق المعار إلى سيراميكا كليوباترا وأكد خلالها أن هناك من فرض وكلاء بعينهم على زين الدين بلعيد مدافع المنتخب الجزائري وهو ما أدى إلى فشل الصفقة.

وأحال محمد رمضان المدير الرياضي لـ الأهلي التصريحات للتحقيق لدى الشئون القانونية بجانب استدعاء اللاعب لجلسة استماع في مقر النادي.