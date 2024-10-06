الأهلي يصرف مكافآت أبطال اليد بعد "برونزية" مونديال الأندية

عمت حالة من السعادة داخل أروقة النادي الأهلي بعد الإنجاز الذي حققه الفريق الأول لكرة اليد بحصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية التي استضافتها العاصمة الإدارية الجديدة.

وحقق رجال اليد فوزاً عريضاً على حساب برشلونة الإسباني بنتيجة 32-29 في لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية ليحصد الفريق الأحمر ثاني ميدالية في تاريخه بالمونديال بعد فضية 2007 بجانب أنه أصبح أول فريق من خارج أوروبا يهزم برشلونة بمونديال الأندية.

وقرر مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب صرف مكافآت الحصول على ميدالية مونديالية للاعبي الفريق قبل خوض منافسات بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري بجانب التجهيز لاحتفالية ضخمة حال التتويج بالبطولة القارية.

الأهلي يبرز دور مديره الفني الجديد

وقال ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد بالنادي الأهلي إن الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ستيفان مادسن لعب دوراً كبيراً في تطوير الجوانب الفنية والبدنية للاعبي الأهلي وتحقيق نتائج مبهرة أمام أكبر أندية العالم.