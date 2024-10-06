رامي صبري يحيي حفل زفاف ابنة علاء مرسي (صور)

وسط حضور كبير من نجوم الفن احتفل الفنان علاء مرسي بحفل زفاف ابنته مريم على شاب من خارج الوسط الفني وذلك بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر .

واشعل الفنان رامي صبري حفل الزفاف بفقرة غنائية مميزة، وسط تفاعل كبير من الحاضرين وشاركه المسرح والد العروس والنجمة نرمين الفقي التي كانت تتراقص بخفة على أنغامه.

دينا تحيي حف زفاف مريم علاء مرسي

وأحيت الراقصة دينا حفل زفاف ابنة الفنان علاء مرسي بوصلة رقص مثيرة على انغام أغنية شوقنا للنجم عمرو دياب برفقة علاء مرسي .

جدير بالذكر أن علاء مرسي احتفل بعقد قران ابنته في مايو الماضي بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس بحضور عدد من نجوم الفن بينهم محمد هنيدي ومحمد عادل إمام وعمرو عبدالجليل وبيومي فؤاد ومحمد محمود وغيرهم.

آخر أعمال علاء مرسي

كان مسلسل "عتبات البهجة" آخر أعمال علاء مرسي مع الفنان يحيي الفخراني، وإخراج مجدي أبو عميرة. كما يشارك في مسلسل"إش إش" بطولة مي عمر ويعرض في دراما رمضان 2025.