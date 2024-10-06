"نصر أكتوبر معركة التحرير والعبور".. محاضرة بثقافة الفيوم 

أقام فرع ثقافة الفيوم عددا من الأنشطة التثقيفية والورش الفنية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة.

يأتي هذا احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر، في إطار خطة وزارة الثقافة، وتحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بفرع ثقافة الفيوم.

وفي ذات السياق، شهدت مكتبة منية الحيط محاضرة بعنوان " نصر أكتوبر معركة التحرير والعبور"، تحدث فيها مصطفى محمد محمود- مدير المكتبة- عن ذكرى مرور واحد وخمسون عاما لنصر أكتوبر المجيد، والذي لم يكن انتصارا لمصر وحدها بل كان علامة بارزة في تاريخ الأمة العربية كلها، والذي أثبت أن إرادة المصريين، قادرة بالقيادة الواعية والتخطيط السليم، أن تحقق ما قد يعتبره البعض مستحيلا، مؤكدا أن انتصار أكتوبر قد جسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وولائهم لوطنهم، وأن مصر لن تنهض إلا بجهود أبنائها وشبابها، وتأتي هذه الاحتفالات تخليدا لذكرى شهدائها بكامل الحب والامتنان على كل ما قدموه على أرضها الغالية من تضحيات.

ثم أوضح بعضا من أهداف حرب أكتوبر وهي، تحرير الأرض، وتحقيق التوازن العسكري وإقامة السلام الدائم والعادل، أيضا عقب تحرير الأرض في السادس من أكتوبر، كان عليها أن تحرر البلاد من الفقر والجهل والمرض، والعشوائيات.

ورش أدبية في شعر الفصحى والعامية والقصة القصيرة بفرع ثقافة الفيوم….

من جانب آخر، واستمرارا لأنشطة إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة لاميس الشرنوبي، وينفذها فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، يواصل نادي أدب قصر ثقافة الفيوم الورش الأدبية الأسبوعية، والتي تتضمن عرض ومناقشة الأعمال في شعر الفصحى والعامية والقصة القصيرة، وذلك بمكتبة الفيوم العامة، تضمنت الورشة إلقاء الشاعرة علياء أحمد قصيدة بعنوان (الحنين للماضي)، ثم مناقشتها من قبل رئيس النادي الشاعر عبد الكريم عبد الحميد.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.