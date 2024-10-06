دينا تشعل حفل زفاف ابنة علاء مرسي بوصلة رقص معه.. شاهد

في حفل زفاف أنيق ومبهج احتفل الفنان علاء مرسي بحفل زفاف ابنته مريم على شاب من خارج الوسط الفني وذلك بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

وأحيت الراقصة دينا حفل زفاف ابنة الفنان علاء مرسي بوصلة رقص مثيرة، وصعد والد العروس على المسرح ليشاركها الرقصة في لقطة لطيفة تعبيرًا عن سعادته بإبنته.

وأشعلت دينا حفل الزفاف برقصها على انغام أغنية شوقنا للنجم عمرو دياب برفقة علاء مرسي وعدد من الحضور.

ولم يقتصر حضور حفل الزفاف على الأصدقاء المقربين للفنان علاء مرسي فقط ، حيث حضر عدد كبير من نجوم الفن ومنهم تامر حسني ومي عمر وزوجها المخرج محمد سامي والراقصة دينا،نيرمين الفقي،شيكو ،سليمان عيد، المنتج جمال العدل،سومية الخشاب، هشام ماجد ، السبكي ،محمد ثروت، أشرف عبد الباقي، طارق علام ، وغيرهم.

جدير بالذكر أن علاء مرسي احتفل بعقد قران ابنته في مايو الماضي بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس بحضور عدد من نجوم الفن بينهم محمد هنيدي ومحمد عادل إمام وعمرو عبدالجليل وبيومي فؤاد ومحمد محمود وغيرهم.