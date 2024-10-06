في حفل زفاف ابنته.. أحمد السقا يدفع علاء مرسي على المسرح لهذا السبب (صور)

خطف الفنان أحمد السقا الأنظار في حفل زفاف ابنة علاء مرسي حيث اقتحم المسرح خلال رقص والد العروس معها على غناء الفنان مدحت صالح ، ودفع علاء مرسي بعيدًا ليرقص مع العروس بدلا منه.

وأظهر مقطع الفيديو مدى تقرب الفنان أحمد السقا من عائلة الفنان علاء مرسي حيث قام السقا بمشاركة الأخير سعادته بزفاف ابنته بشكل واضح فكان من أوائل الحضور وحرص على تواجده بجانب صديقه بشكل ملفت خلال الحفل.

ولم يقتصر حضور حفل الزفاف على الأصدقاء المقربين للفنان علاء مرسي فقط ، حيث حضر عدد كبير من نجوم الفن ومنهم تامر حسني ومي عمر وزوجها المخرج محمد سامي ،الراقصة دينا ،نيرمين الفقي،شيكو ،سليمان عيد، المنتج جمال العدل،سومية الخشاب، هشام ماجد ، السبكي ،محمد ثروت، أشرف عبد الباقي، طارق علام ، وغيرهم.

يذكر أن، آخر أعمال علاء مرسي كان مسلسل "عتبات البهجة" مع الفنان يحيي الفخراني، وإخراج مجدي أبو عميرة. كما يشارك في مسلسل"إش إش" بطولة مي عمر ويعرض في دراما رمضان 2025.