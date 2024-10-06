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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

ارتفاع أعداد قتلى إعصار هيلين في الولايات المتحدة إلى 227 شخصا

اعصار هيلين
اعصار هيلين

ارتفع أعداد ضحايا الإعصار "هيلين"، الذي ضرب جنوب شرق الولايات المتحدة، إلى 227 قتيلا على الأقل.

وقالت الشبكة في تقريرها: "ارتفع عدد القتلى جراء إعصار "هيلين" إلى 227 شخصا على الأقل في ست ولايات".

كما أدى إعصار "هيلين" إلى إلحاق أضرار جسيمة بشبكة الكهرباء الأمريكية، وتضررت أنظمة إمدادات المياه والاتصالات، وكذلك البنية التحتية للنقل.

الاستجابة للآثار المدمرة لإعصار هيلين

واتهم عضو الكونغرس الأمريكي بول غوسار الإدارة الأمريكية بالفشل في الاستجابة للآثار المدمرة لإعصار "هيلين". معتبرا أن واشنطن أدارت ظهرها للأمريكيين في أحلك لحظاتهم

 

وانتقد الصحفي والناشط السياسي الأمريكي تشارلي كيرك الحكومة الأمريكية، ودعاها إلى إنفاق الأموال على مساعدة المتضررين من إعصار "هيلين" في جنوب شرق البلاد، وليس إرسال الدعم العسكري لأوكرانيا.

 

 

 

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