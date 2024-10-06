ورش فنية ومسابقات ضمن احتفالات ثقافة الفيوم بذكرى نصر أكتوبر 

أقام فرع ثقافة الفيوم عددا من الأنشطة التثقيفية والورش الفنية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة.

يأتي هذا احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر، في إطار خطة وزارة الثقافة، وتحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بفرع ثقافة الفيوم.

خلال ذلك نظمت مكتبة مطرطارس احتفالية بالتزامن مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وبحضور طلاب مدرستي الشهيد ربيع محمد كاسب الابتدائية، ومعهد مطرطارس الأزهري بنين، بدأت الفعاليات بأنشودة "في حب مصر" للمنشد مصطفي معبد، أعقبها محاضرة بعنوان "أكتوبر المجد والعزة " تحدث فيها محمد نادي -مدير المكتبة- عن أسباب النصر، وبسالة الجندي المصري، وأن النصر لا يتحقق إلا بالايمان والعدة والشجاعة والصمود، وتلك هي عقيدة الجيش المصري، وأضاف "نادي" من واجبنا جميعا أن نحتفل بانتصارات وطننا الحبيب، ونذكر العالم بأسره بتاريخ تلك الأمة وجنودها البواسل وشعبها العظيم، ونحن شعب ذو حضارة عظيمة، مما يعزز قيم الانتماء وحب الوطن في شباب اليوم والمستقبل.

ثم أعدت شيماء عباس- مسئول النشاط- مسابقة ثقافية بعنوان" في حب مصر " تدور حول نصر أكتوبر، إلى جانب ورشة رسم حر في ذات السياق، إشراف لبني ممدوح أمينة المكتبة، قام خلالها الطلاب برسم علم مصر، ودبابات، وطائرات، وغيرها احتفالا بهذه الذكرى، وأخرى للأشغال الفنية من الفوم، بالتعاون مع قسم التمكين الثقافي بالفرع، نفذ خلالها كلا من سناء قناوي وغادة عمر، مجسم مصغر من دبابة بإستخدام الفوم والورق.

"أكتوبر شهر الانتصارات".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

وفي ذات السياق عقد بيت ثقافة اطسا محاضرة بعنوان "أكتوبر شهر الانتصارات"، بالتعاون مع منطقة وعظ الفيوم بالأزهر الشريف، بمركز شباب دفنو، تحدث فيها الشيخ حسن أحمد هلباوى، قائلا أن انتصار العاشر من رمضان السادس من أكتوبر 1973، يعد من أبرز الانتصارات في تاريخ الأمة الإسلامية والعربية حيث خاضت القوات المصرية معركة عبور قناة السويس، كما أكد أن ملحمة انتصارات أكتوبر المجيدة سطرت أعظم نموذج للتلاحم والانتماء وحب الوطن بين أفراد الشعب المصري وقواته المسلحة، مؤكدا كما أن الاتحاد قوة مستشهدا بقوله تعالى “واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ”.