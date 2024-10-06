علاء مرسي يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن| الصور الأولى من الحفل (شاهد)

احتفل الفنان علاء مرسي بحفل زفاف ابنته مريم بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر وذلك بعد ما يقرب من 4 أشهر على عقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفني.

وحضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الوسط الفني وكان أبرزهم الفنان مدحت صالح الذي بدأ الحفل بأغنيته الشهيرة التي أصبحت اختيارًا أساسيًا للعروسان في الكثير من الأفراح"بنتي وحبيبتي".

وحرص النجم تامر حسني أيضًا على الحضور وغناء مجموعة مقاطع من أغانيه الشهيرة، كما أحيت الراقصة دينا الحفل بوصلة رقص ، وكان أيضا من بين الحضور الفنان أحمد السقا والذي ذكر مسبقًا في إحدى حوارته أنه تجمعه بالفنان علاء مرسي علاقة أخوية طويلة، وكانت النجمة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي من أوائل الحضور في حفل الزفاف بجانب عدد كبير من المشاهير.

وفيما يلي الصورالأولى من حفل زفاف مريم علاء مرسي: