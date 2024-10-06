الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

أسما إبراهيم تحتفل بذكرى نصر أكتوبر بهذه الكلمات

بوابة الوفد الإلكترونية

احتفلت الإعلامية أسما إبراهيم، بمناسبة مرور 51 عاما على ذكرى انتصارات أكتوبر، وذلك عبر موقع التغريدات القصير x (تويتر) سابقًا.

وشاركت أسما، جمهورها صورة للجنود الإسرائيليين الاسرى في حرب أكتوبر وهم عائدين بالبيجامات الكستور، وعلقت عليها قائلة : "فكروهم بالكستور بيخافوا منه، تحيا مصر و جيش مصر".

وقالت أسما، في تدوينه أخرى: "كل سنة ومصر والوطن العربي كله بخير وفخر وعزة بمناسبة نصر أكتوبر العظيم، وربنا يحمي جيشنا ورجالتنا اللي ضحوا وبيضحوا علشان تراب البلد وعزتها وكرامتها".

تفاصيل برنامج حبر سري 

من ناحية أخري كشفت الإعلامية أسما إبراهيم، عن تغيرات جديدة في الموسم الجديد من برنامجها «حبر سري»، الذي سيتم عرضه رمضان 2025، موضحة أنه سيحتوي على فقرات جديدة.

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