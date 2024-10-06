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الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

شاهد.. البوستر الرسمي لفيلم "الحريفة" الجزء الثاني

بوابة الوفد الإلكترونية

نشر المنتج طارق الجنايني، البوستر الرسمي للجزء الثاني من فيلم "الحريفة" الذي يحمل اسم "الريمونتادا"، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فيلم الحريفة ٢

وكان بدأ المخرج رؤوف السيد، مؤخرًا تصوير الجزء الثاني من فيلم الحريفة، وذلك بعد النجاح الجماهيري الذي حققه الجزء الأول.

أبطال فيلم الحريفة ٢

ويحمل الجزء الثاني من فيلم الحريفة عنوان "الريمونتادا"، ويشهد مشاركة أغلب فريق العمل نفسه، وبينهم نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، نور إيهاب، تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.

أحداث فيلم الحريفة

وأحداث الجزء الأول لفيلم الحريفة، كانت تدور حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

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