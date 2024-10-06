وزير الرياضة ومحافظ الغربية يفتتحان ملاعب خماسية وقانونية بالمحلة

اختتم اللواء اشرف الجندي محافظ الغربية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جولتهم الافتتاحية والتفقدية داخل عروس الدلتا والتي استمرت ل ١٠ ساعات ، بمدينة المحلة الكبري قلعة الصناعة المصرية لافتتاح العديد من المنشات الرياضية والشبابية بها في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي ال٢٢٦، جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد انور السكرتير العام لمحافظة الغربية، والمحاسب إسلام أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة نادي ٢٣ يوليو ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

حيث تفقدا الوزير والمحافظ العديد من الأنشطة داخل نادي ٢٣ يوليو بمدينة المحلة الكبري فضلا عن تفقد عناصر من فريق المصارعة براعم وناشئين والتابع للمشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبي ، مختتمين جولتهم بنادي ٢٣ يوليو بمشاهدة مباراة استعراضية لفريق الفتيات لكرة السلة بالنادي .

واشاد الوزير والمحافظ بتواجد العديد من الابطال علي المستوي القاري والدولي داخل النادي حيث حصد أبطاله في الألعاب القتالية علي عدد "٢٠٩ "ميدالية متنوعة على المستوى الدولي و ٢٣٤٢ ميدالية على المستوى المحلي

وفي هذا الشأن اعلن وزير الرياضة علي دعم النادي بمليون جنيه بالإضافة الي تطوير الملعب الخماسي بالنادي .

ومن جانبه أعرب المحافظ عن تقديره البالغ للجهود التي يبذلها أعضاء وإدارة النادي في ظل الظروف الصعبة والإمكانيات المحدودة ، مشيرا الى أن هذه الجهود تعكس روح التفاني والعمل الجماعي، مؤكدًا على دعمه المستمر للنادي لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات ورفع اسم المحافظة عاليا في المحافل الدولية والعالمية.

وكرم مجلس إدارة النادي الوزير والمحافظ لجهودهم المبذوله في دعم الأنشطة الرياضية داخل النادي.

ثم اختتما وزير الشباب والرياضة ومحافظ الغربية جولتهم بمركز التنمية الشبابية بمدينة المحلة الكبري حيث قاما بافتتاح الملعب القانوني والخماسي بإجمالي تكلفة يبلغ "٨ " مليون جنيه والذي سوف يخدم قطاع كبير من أهلنا وشباب محافظة الغربية ، كما تفقدا برنامج مشواري المنفذ من قبل الوزارة الادارة المركزية لتمكين الشباب كما شاهدا معرضا للمنتجات الحرفية وطور وغير والتي تنفذه نفس الادارة المركزية لتمكين الشباب ، بالإضافة لمساعدتهن جزء من ورشة عمل للذكاء الاصطناعي والتي تنفذ عن طريق الادارة المركزية لتمكين الشباب.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أننا مستمرين في تنفيذ توجيهات القيادة السياسي بتطوير كافة المنشآت الشبابية والرياضة بجميع محافظات الجمهورية من اجل تلبية طلبات ورغبات شبابنا واهلنا بمحافظة الغربية .

فيما أشار اللواء اشرف الجندي محافظ الغربية إلى الجهد الكبير الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة برئاسه الوزير في المحافظة وهو ما شاهدناه حتي الان من عمليات التطوير والبنية الرياضة والشبابية الجديدة والتي تم افتتاحها اليوم في مراكز الشباب والأندية من أجل تقديم أفضل الخدمات للشباب والأسرة المصرية .