عاجل
أنباء حول انفجارات في محافظة إربد شمال الأردن الاحتلال يشن عدة غارات على منطقة برج البراجنة في لبنان
الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

فيليب السادس: حرب غزة جلبت الدمارا ويجب أن تنتهي

ملك إسبانيا فيليب
ملك إسبانيا فيليب السادس

أكد ملك إسبانيا فيليب السادس، اليوم السبت، أن حرب قطاع غزة جلبت دمارا لا يوصف، ويجب أن تنتهي، مؤكدا: أريد رؤية نهاية المأساة الإنسانية وصمت الأسلحة، لنعود إلى طريق السياسة والدبلوماسية.

 

 

جاء ذلك خلال لقائه الجالية الإسبانية بالأردن، في إطار زيارة رسمية إلى المملكة تستمر يومين، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

 

وقال الملك فيليب السادس إن "الصراع الذي بدأ قبل عام وجلب لنا صورا لمعاناة ودمارا لا يوصف في غزة، والذي يتفاقم أكثر بامتداده إلى لبنان، يجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن".

 

ودعا إلى "استئناف الجهود المبذولة بكثافة أكبر لتحقيق حل الدولتين الذي يرسي الأسس لسلام متين ودائم للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي".

 

غارات جوية على جنوب وشرق لبنان

وتشن القوات الإسرائيلية غارات جوية على جنوب وشرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت منذ أكثر من أسبوع، فيما أعلنت قبل أيام بدء عملية برية في الأراضي اللبنانية من دون أن يعلن حتى اللحظة عن أي تقدم ميداني.

وفي المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق بإسرائيل إثر إطلاق حزب الله وفصائل فلسطينية مئات الصواريخ على مواقع عسكرية إسرائيلية ومستوطنات وسط تعتيم صارم في تل أبيب على الخسائر البشرية والمادية.

وأكد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 2036 شهيدا و9653 مصابا منذ 8 أكتوبر ولغاية الجمعة 4 سبتمبر".

 

مواد متعلقة

عائلات الرهائن الإسرائيليين تهاجم نتنياهو

جيش الاحتلال: فقدنا 11 جندي ودمرنا ألفي هدف لحزب الله

عراقجي: رد ايران على أي عدوان إسرائيلي سيكون أقوى وأشد مما يتوقعون

غارة إسرائيلية استهدفت منطقة النبي يونس في الجيّة

المغرب.. سجين ينهي حياته شنقا داخل زنزانته بأحد السجون

رئيس الاحتلال الإسرائيلي: جراح هجوم حماس لم تلتئم... وإيران تبقى تهديداً دائماً

وزير خارجية السعودية يلتقي بنظيرَيه الأميركي والفرنسي لبحث المستجدات في لبنان

رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي: لن نسمح لـ حزب الله بالتقاط انفاسه
الجريدة الورقية