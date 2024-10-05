فيليب السادس: حرب غزة جلبت الدمارا ويجب أن تنتهي

أكد ملك إسبانيا فيليب السادس، اليوم السبت، أن حرب قطاع غزة جلبت دمارا لا يوصف، ويجب أن تنتهي، مؤكدا: أريد رؤية نهاية المأساة الإنسانية وصمت الأسلحة، لنعود إلى طريق السياسة والدبلوماسية.

جاء ذلك خلال لقائه الجالية الإسبانية بالأردن، في إطار زيارة رسمية إلى المملكة تستمر يومين، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وقال الملك فيليب السادس إن "الصراع الذي بدأ قبل عام وجلب لنا صورا لمعاناة ودمارا لا يوصف في غزة، والذي يتفاقم أكثر بامتداده إلى لبنان، يجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن".

ودعا إلى "استئناف الجهود المبذولة بكثافة أكبر لتحقيق حل الدولتين الذي يرسي الأسس لسلام متين ودائم للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي".

غارات جوية على جنوب وشرق لبنان

وتشن القوات الإسرائيلية غارات جوية على جنوب وشرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت منذ أكثر من أسبوع، فيما أعلنت قبل أيام بدء عملية برية في الأراضي اللبنانية من دون أن يعلن حتى اللحظة عن أي تقدم ميداني.

وفي المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق بإسرائيل إثر إطلاق حزب الله وفصائل فلسطينية مئات الصواريخ على مواقع عسكرية إسرائيلية ومستوطنات وسط تعتيم صارم في تل أبيب على الخسائر البشرية والمادية.

وأكد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 2036 شهيدا و9653 مصابا منذ 8 أكتوبر ولغاية الجمعة 4 سبتمبر".