الدهراوي يراهن على حصد ميداليات في بطولة العالم للكاراتيه للشباب بإيطاليا

راهن محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي، ونائب رئيس الاتحاد العربي، على قدرة لاعبي المنتخب المصري على تحقيق العديد من الميداليات في بطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 سنة، المقامة في مدينة فينيسيا الإيطالية. وتستمر البطولة في الفترة من 4 إلى 14 أكتوبر الجاري.

وأكد الدهراوي أن مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه يبذل كل الجهود لتذليل العقبات التي قد تواجه البعثة المصرية، إلى جانب تقديم الدعم الكامل والتحفيز للاعبين من أجل تحقيق نتائج إيجابية، والمساهمة في رفع علم مصر عاليًا من خلال الفوز بالمزيد من الميداليات في منافسات البطولة.

قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة

يشارك المنتخب المصري بـ 41 لاعبًا ولاعبة، وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي:

الناشئون:

آدم أحمد (كاتا)

محمود تامر (وزن 52 كجم)

محمد عادل حسن (وزن 57 كجم)

معاذ أحمد (وزن 63 كجم)

علي علاء الدين (وزن 70 كجم)

مازن مصطفى (وزن +70 كجم)



الشباب:

ياسين عمر (وزن 55 كجم)

عبد الله علي (وزن 61 كجم)

محمد أشرف (وزن 68 كجم)

مريم محمد مصطفى (وزن 76 كجم)

الحسن محمد (وزن +76 كجم)

علي ضاحي (كاتا فردي وجماعي)

عمر حنفي (كاتا جماعي)

عبد الرحمن محمد (كاتا تحت 21 سنة)



تحت 21 سنة:

محمد حمدي (وزن 60 كجم)

عادل محمد (وزن 67 كجم)

يوسف هاني (وزن 57 كجم)

عمر أشرف (وزن 84 كجم)

عمر محمد (وزن +84 كجم)

عبدالله نعيم (كاتا جماعي)



قائمة اللاعبات:

ريماس أحمد (كاتا ناشئات)

ملك محمد (وزن 47 كجم)

حبيبة فتحي (وزن 54 كجم)

نورهان محمد (وزن 61 كجم)

رؤى الطاهر (وزن +61 كجم)

مريم العزبي (كاتا فردي وجماعي)

نادية أسامة (وزن 48 كجم)

كنزي أحمد (وزن 53 كجم)

جنا حازم (وزن 59 كجم)

مريم عبد الرحمن (وزن 66 كجم)

ملك ناجي (وزن +66 كجم)

جنى خميس (كاتا تحت 21 سنة)

جنة محمود (وزن 50 كجم)

منة الله الهواري (وزن 55 كجم)

رحمة طلبة (وزن 61 كجم)

ميار هشام (وزن 68 كجم)

فرح أحمد (وزن +68 كجم)

حبيبة أحمد، جنى أحمد، مريم أسامة (كاتا جماعي شابات)



المنتخب المصري يأمل في تحقيق إنجازات كبيرة في هذه البطولة ورفع علم مصر عاليًا على منصات التتويج.