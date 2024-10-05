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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

نجوي فؤاد: الفن ملهوش أمان.. ونفسي اتحجب زي الفنانة شادية واعتزل

الفنانة نجوى فؤاد
الفنانة نجوى فؤاد

أكدت الفنانة نجوى فؤاد، أنها تمر بوعكة صحية خلال الفترة الحالية، قل أثرها بشكل كبير لكنها مازالت تعاني من بعض الاعراض والمشاكل في فقرات العمود الفقري، مشددة على أنها من المتوقع أن تخضع لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة، إلا أنها مترددة ولا تريد الخضوع لأي عمليات جراحية، مضيفة: "ممكن أعمل التردد الحراري بدلًا من الجراحة وأنا عملته قبل كده".

تصريحات من الفنانة نجوى فؤاد:

وشددت “فؤاد”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أنه لم يأتي لها أي رد من النقابة على تصريحاتها الأخيرة بسبب احتياجها للأموال وأنها تحصل من نقابة المهن التمثيلية على 600 جنيه فقط، منوهة بأن النقابة أبلغتها أن المعاش سيكون 600 جنيه شهريًا فقط، مضيفة: "اتمنى أن الدولة تعاملني زي ما عملت الفنان الكبير شادية.. في ناس وقفت جنبها ودخولها المستشفى لكنها رحلت سريعًا بعد ذلك".

 

وتابعت الفنانة نجوى فؤاد، : "نفس اتحجب زي الفنانة شادية وأعمل عمره.. أنا عملت عمرتين بس عايزة اعمل عمره وعايز احج واقعد في البيت وامتنع عن الفن خالص.. كفاية كده في جيل من الفنانيين دلوقتي جديد يفرح القلب"، مؤكدة أن عدد من الدول توفر المعاشات بقيم كبير ومستشفيات للفنانيين، موضحة أن الفنان ليس له أمان ولكنها اكتسبت فقط محبه الجمهور.

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