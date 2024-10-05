عاجل
أنباء حول انفجارات في محافظة إربد شمال الأردن الاحتلال يشن عدة غارات على منطقة برج البراجنة في لبنان
الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

قائد بالحرس الثوري: جاهزون لجميع الاحتمالات ونقف بقوة لكل من يلعب بالنار

علي رضا تنكسيري
علي رضا تنكسيري

أعلن قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني العميد علي رضا تنكسيري، أن طهران جاهزة لجميع الاحتمالات وتقف بقوة في وجه كل من يمس بأمنها ويلعب بالنار.

وافادت صحيفة "الغارديان"، بأن إسرائيل لن تتمكن من تحمل تبادل الضربات مع إيران إذا ما تحول هذا الصراع إلى صراع طويل الأمد.

وهددت إسرائيل في وقت سابق، بالرد على الهجوم الإيراني الذي استهدف مواقعها في الأراضي المحتلة .

 

ستنتصر بك أو بدونك

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ردا على ماكرون بعد دعوته إلى وقف إرسال الأسلحة لإسرائيل: أن إسرائيل ستنتصر بك أو بدونك، لكن عارك سيتردد صداه لفترة طويلة بعد انتصار إسرائيل.

 

وأضاف نتنياهو في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي، أن إيران تقف خلف كل الهجمات علينا وهاجمتنا مرتين بمئات الصواريخ الباليستية ولن نقبل هذه الهجمات .

 

وأشار نتنياهو، إلى أنه غير مسار الحرب وميزانها، زاعما أن كفته  لا تزال راجحة، وقادر على تغير موازين القوى على الجبهة الشمالية، وأوشك على انتهاء تدمير كتائب حماس في قطاع غزة.

 

وأضاف نتنياهو، أن ردة فعله قوية ضد حزب الله لكنها ليست كافية، وإسرائيل سترد على الهجوم الإيراني، من حقنا وواجبنا الرد وسنفعل ذلك.

 

ماكرون يدعو لوقف تسليم الأسلحة إلى إسرائيل

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، إلى الكف عن تسليم الأسلحة لإسرائيل للقتال في غزة، معتبراً أن الأولوية هي للحل السياسي للحرب المستمرة منذ عام بين إسرائيل وحركة حماس.

 

وقال ماكرون في تصريحات لإذاعة "فرانس أنتر": "أعتقد أن الأولوية اليوم هي العودة إلى حل سياسي، والكف عن تسليم الأسلحة لخوض المعارك في غزة".

 

وأكد خلال هذه المقابلة التي تم تسجيلها في الأول من أكتوبر أن فرنسا "لا تقوم بتسليم" أسلحة.

 

مواد متعلقة

الاحتلال يأمر سكان منطقة برج البراجنة في لبنان بإخلاء منازلهم فورا

نتنياهو لـ ماكرون: إسرائيل ستنتصر بك أو بدونك

الجيس اللبناني يحذر من تطبيق إسرائيلي يتجسس على المدنيين ويجندهم

سر ظهور سلاح الخامنئي في مراسم تأبين حسن نصر الله

حدث أمني في الشمال.. وطائرات الاحتلال تنتشل الجنود من لبنان

مقتل احد قوات حرس الحدود الايرانية في مدينة زابل

نائب قائد الحرس الثوري: إذا أخطأت إسرائيل وهاجمتنا سنضرب جميع منشآت الطاقة لديها

نتنياهو يفر إلى الملجأ بعد دويّ صفارات الإنذار في مكان إقامته
الجريدة الورقية