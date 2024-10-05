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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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المصل واللقاح: فصل الخريف شهير بالعدوات التنافسية وهو اسوأ من الشتاء

أمجد الحداد
أمجد الحداد

قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن التطعيمات التي حرصت عليها وزارة الصحة والسكان هي لجميع الأعمار للمدارس وغير المدارس موضحا أن التطعيمات التي تؤخذ داخل المدارس، "تطعيمات السحائي والبكتريا".

أضاف الحداد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، اليوم السبت، أن فصل الخريف شهير بالعدوات التنافسية وهو اسوأ من الشتاء في انتشار العدوى لأنه فصل التقلبات الجوية ويساعد على انتشار نزلات البرد والأنفلونزا ومعه موسم المدارس وتنتشر فيه عدوى أمراض الجهاز التنفسي.

أشار رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إلى أن اختلاط الطلبة في المدارس بيحدث معاه نقل عدوى لبعض المكروبات مثل "التهاب الكبد الوبائي أ"، الذي ينتشر في هذا التوقيت عند دخول الشتاء بسبب التجمعات وشرب المياة المشترك مابين بعض الطلاب في المدارس، منوها أنه لابد على الأسرة توجيه نصائح للأولاد بعدم الشرب مكان شخص شرب، وكذلك الطعام، بالإضافة للإحتكاك والتلامس بيؤدي إلي انتشار مرض الجديري المائي".

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