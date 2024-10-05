الوحدة يسحق دبا الحصن بسداسية والنني يسجل

حقق فريق الوحدة الإماراتي فوزا كاسحا على منافسه دبا الحصن بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب صقر بن محمد القاسمي ضمن مباريات الجولة الخامسة لمباريات الدوري الإماراتي لكرة القدم .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الوحدة إلى تسع نقاط بينما استمر دبا الحصن في المركز الأخير بلا رصيد .

أحرز أهداف الوحدة كل من فينيسيوس ميلو في الدقيقة الخامسة و برونو في الدقيقتين ١٢ و ٥١ ورامون نيريز في الدقيقة ٢٣ و ٥٢ و اخيرا محمد النني من ركلة جزاء في الدقيقة ٦٠ .