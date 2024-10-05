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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الوحدة يسحق دبا الحصن بسداسية والنني يسجل

محمد النني
محمد النني

حقق فريق الوحدة الإماراتي فوزا كاسحا على منافسه دبا الحصن بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب صقر بن محمد القاسمي ضمن مباريات الجولة الخامسة لمباريات الدوري الإماراتي لكرة القدم .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الوحدة إلى تسع نقاط بينما استمر دبا الحصن في المركز الأخير بلا رصيد .

أحرز أهداف الوحدة كل من فينيسيوس ميلو في الدقيقة الخامسة و برونو في الدقيقتين ١٢ و ٥١ ورامون نيريز في الدقيقة  ٢٣ و ٥٢  و اخيرا محمد النني من ركلة جزاء في الدقيقة ٦٠ .

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